На выборах в Болгарии «победителем» назвали не участвовавшего президента

На выборах в Болгарии лидирует коалиция партий во главе с экс-премьером Бойко Борисовым, на втором месте его давние соперники из коалиции «Продолжаем перемены», сторонник развития связей с Россией на третьем месте

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Лидерство партии экс-премьера

Коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС) лидирует на досрочных парламентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, после обработки почти 96% протоколов коалиция по главе с экс-премьером Бойко Борисовым набирает 26,51% голосов избирателей. На втором месте блок коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП — ДБ), который набирает 24,90%, на третьем месте — националистическая партия «Возрождение», за которую проголосовали 14,38%.

Порог прохождения в парламент в 4% преодолевают еще три партии — Движение за права и свободы получает 12,95%, «Болгарская социалистическая партия за Болгарию» имеет 8,97%, партия «Есть такой народ» (4,16%). Остальные политические объединения на данный момент избирательный барьер не преодолевают. Таковы предварительные результаты досрочных парламентских выборов, состоявшихся 2 апреля. Явка, по предварительным данным, составила 40% (правом голоса обладают около 6,5 млн человек) — чуть выше, чем на поставивших антирекорд выборах в октябре 2022 года. Тогда на участки пришли 39% — худший результат с 1989 года.

Это были пятые за два года выборы, которые проходят так часто из-за невозможности прошедших в парламент партий сформировать устойчивое правительство.

Предыдущие выборы прошли в октябре 2022 года. Победу на них одержала также коалиция во главе с ГЕРБ. Тогда она набрала 24,48% голосов. Коалиция ПП — ДБ на предыдущих выборах набрала меньше, чем на воскресных, — 19%, на третьем месте семь месяцев назад было Движение за права и свободы (13,2%), а партия «Возрождение» тогда пришла четвертой с 9% голосов.

Недостаточный для правления результат

В болгарском парламенте 240 мест. По итогам выборов в октябре прошлого года ГЕРБ и СДС не смогли сформировать правительство. Бойко Борисов, занимавший пост премьера с 2009 до 2021 года, снова на пост главы правительства не претендовал. От партии был предложен профессор медицины Николай Габровский, но в парламенте не нашлось достаточного числа голосов для его утверждения. Кандидата от ГЕРБ поддержали 113 депутатов, против высказались 125. После этого мандат на формирование правительстве перешел к «Продолжаем перемены» Кирилла Петкова, который уже был премьером с декабря 2021 по август 2022 года. Петков также не добился поддержки большинства, как и социалисты, третьими получившие мандат на формирование правительства. После этого в процесс вмешался президент Румен Радев, назначивший технического премьер-министра Галаба Донева.

Объединение ГЕРБ в допандемийные времена было оппозиционным правительству Борисова, напомнил в разговоре с РБК старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко. Теперь оно показало свою несостоятельность, страна погрузилась в политический кризис, однако формирование правительства коалицией ГЕРБ маловероятно, потому что потребуются переговоры и договоренности, добавил он.

В условиях, когда партиям не удастся добиться значительного перевеса, главным победителем выборов станет президент Румен Радев, хотя полномочия главы республики и ограничены в основным церемониальными функциями, указывает издание Politico. Это связано с тем, что из-за «полнейшего беспорядка» «бывший пилот МиГ-29 и экс-глава ВВС страны» теперь снова будет играть «огромную роль в назначении технократических временных администраций». Румен Радев в своей политике избегает «конфронтации между Москвой и Брюсселем» и идет «по тонкому канату», указывает издание.

Перспективы пророссийской силы

Получившая третий результат националистическая партия «Возрождение» в своей предвыборной программе критикует проводимую много лет внешнюю политику за «отсутствие четких идей и целей, кроме переориентации с «просоветской» на «проатлантическую» «лояльность», что «приводило к хаосу, низкой эффективности и бесперспективности». «Вопреки пропаганде о том, что мир сводится к ЕС и США, мы считаем, что он намного больше. Глубокие связи со старыми экономическими партнерами, такими как Россия, арабский мир, Дальний Восток и все страны за пределами ЕС, важны для экономического развития нашей страны», — указано в программе партии под председательством Костадина Костадинова.

Даже если «Возрождение» станет частью правительственной коалиции, повлиять на общий курс они не смогут, говорит эксперт Пивоваренко.

В годы правления Бойко Борисова отношения с Россией пережили несколько кризисов — в частности, не был реализован проект газопровода «Южный поток», за что Борисов в 2018 году в ходе визита в Москву принес российскому президенту Владимиру Путину извинения; сначала был отменен, а потом возрожден проект строительства АЭС «Белене». С начала российской спецоперации на Украине Борисов не раз критиковал российскую политику, также как и Кирилл Петков из «Продолжаем перемены». По данным немецкой газеты Welt, в первое время Болгария оказала значительную поддержку Украине, наладив через посредников поставки боеприпасов и дизельного топлива.

На премьерство Петкова пришелся один из самых сложных эпизодов в истории отношений — высылка из Болгарии 70 российских дипломатов и вызов посла Элеоноры Митрофановой. В провале своего правительства Петков также обвинял российского посла.

«В свете предстоящих досрочных выборов в парламент… Мы не ждем от них ничего принципиально нового. Не думаю, что отношения будут сильно меняться, в любом случае это будет зависеть от того, что будет происходить на полях сражений», — отметила Митрофанова в интервью ТАСС.