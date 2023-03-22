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Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» закупить оборудование в России

Правительство Болгарии разрешило АЭС «Козлодуй» закупить необходимое оборудование в России
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АЭС «Козлодуй» (Фото: kznpp.org)

Кабинет министров Болгарии в виде исключения разрешил атомной электростанции «Козлодуй» закупить необходимое оборудование и материалы из России, сообщил министр энергетики Росен Христов, передает портал «Новости 247».

«Речь идет об аварийных запчастях, услугах и материалах, для которых мы пока не нашли других поставщиков. Мы продолжаем процесс подбора новых подрядчиков. Другое направление, над которым мы работаем — это пополнение запасов такими элементами, чтобы обеспечить безвредное использование Козлодуйской АЭС на ближайшие годы и энергетическую безопасность страны», — пояснил Христов. Он добавил, что эти материалы нужны для запланированного ежегодного ремонта станции.

Атомная электростанция «Козлодуй» находится на берегу Дуная в 5 км от города Козлодуй. Ее электрическая мощность — 2 тыс. МВт. «Росатом» поставляет на два модернизированных энергоблока советского производства ВВЭР-1000 в том числе ядерное топливо, сообщал портал Dir.bg, на который ссылается «Иносми».

25 февраля Евросоюз ввел санкции против 96 компаний из России. Под ограничения попали критически важные технологии и промышленные товары, а также товары двойного назначения. Также ЕС ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа.

Теги
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