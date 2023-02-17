Министр финансов Велкова: Болгария не успеет ввести в обращение евро с начала 2024 года

В Болгарии заявили, что страна не сможет войти в еврозону до 2025 года

Министр финансов Болгарии пояснила, что власти не успеют выполнить требования ЕС для перехода на евро минимум до 2025 года. Эти требования, в частности, касаются показателей инфляции, которая в 2022 году стала рекордной

София, Болгария (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Болгария не успеет выполнить требования ЕС для вхождения в еврозону с 1 января 2024 года, заявила министр финансов Росица Велкова.

Чтобы соответствовать критериям ЕС, Болгария должна в первую очередь достигнуть целевых показателей инфляции, которые сегодня не позволяют стране претендовать на вход в еврозону. «Новая целевая дата — 1 января 2025 года, но все будет зависеть от выполнения требований для вступления», — сообщила министр.

Велкова не исключила, что перенос даты вступления Болгарии в еврозону повлияет на кредитный рейтинг страны.

Болгария, наряду с такими странами как Дания, Швеция, Хорватия и Венгрия, является членом ЕС, но в еврозону не входит — в стране расплачиваются болгарскими левами. В феврале правительство утвердило план по вхождению в еврозону с 2024 года. Бывший глава минфина Асен Василев тогда сообщил, что для реализации плана властям предстоит принять серию изменений в законодательстве.

По итогам 2022 года инфляция в Болгарии росла рекордными темпами, а по итогам июня был зафиксирован 24-летний рекорд, — рост на 17,3%. Так, в октябре София объявила о выпуске облигаций государственного внутреннего займа на общую сумму в 200 млн левов ($99 млн), однако позже Велкова признала, что попытка размещения облигаций провалилась из-за низкого спроса. «Минфин будет работать над улучшением финансовой привлекательности этих облигаций», — отметила тогда министр.

Помимо этого, Financial Times указывала, что Болгария — одна из стран, наиболее зависимых от энергоресурсов из России. После начала российской спецоперации страна присоединилась к санкциям против Москвы и ограничила закупку российских энергоресурсов. Но в феврале этого года София отказалась поддержать санкции против атомной отрасли России.