В Думе предложили изменить сумму ущерба от экономических преступлений

Поправки предусматривают повышение планки ущерба по экономическим преступлениям. Авторы отмечают, что сделать это необходимо с учетом роста инфляции

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Депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин («Новые люди») внесут в нижнюю палату парламента законопроект, который повышает параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. Документ есть у РБК.

Парламентарии предлагают внести изменения в следующие статьи УК:

ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории). Сейчас, согласно этой статье, крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей 2 млн 250 тыс. руб., а особо крупным — 9 млн руб. Первое значение предлагается повысить до 3 млн 500 тыс. руб., а второе — 13 млн 500 тыс. руб.

ст. 178 (ограничение конкуренции). Доход в крупном размере предлагают повысить с 50 млн руб. до 80 млн руб., в особо крупном — с 250 млн руб. до 395 млн руб. Крупный ущерб вырастет с 10 млн руб. до 16 млн руб., а особо крупный ущерб — с 30 млн руб. до 47 млн 500 тыс. руб.

ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг), где крупный ущерб предлагают повысить с 250 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией), депутаты предлагают признать крупным размером сумму налогов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн руб. вместо 15 млн руб., а особо крупным — 100 млн руб. вместо 45 млн руб.

ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), предлагается признать крупным размером сумму налогов в 35 млн руб., а особо крупным — 100 млн руб.

ст. 199.3 (уклонение физлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) — повысить крупный размер страховых взносов до 4 млн руб., а особо крупный — до 20 млн 500 тыс. руб.

ст. 199.4 (уклонение организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) — крупный размер взносов вырастет до 13 млн 500 тыс. руб., особо крупный — 67 млн 800 тыс.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поднять пороговые значения для определения размера ущерба нужно с учетом инфляции. Авторы отмечают, что в 2019 году она была на уровне 3%, в 2020 году — 4,9%, в 2021 году — 8,4%, а в 2022, по прогнозам Банка России, составит 18-23% (прогноз на 2022 год был составлен в прошлом апреле, впоследствии регулятор оценил ее в 11,9%). Размеры крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК долгое время не индексировались. «Это привело к тому, что степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму 1 млн руб., в 2022 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним», — пишут депутаты.

Законопроект вносится «в целях реализации принципов соразмерности и справедливости уголовного наказания». Авторы напоминают, что в марте 2022 года президент Владимир Путин заявил, что «в тех условиях [санкционного давления], в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно — максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом». Он сообщил тогда, что правительство работает над расширением мер поддержки, это в том числе касается снятия ограничений на предпринимательскую деятельность.

Несколько месяцев спустя Путин поручил правительству и Верховному суду обеспечить декриминализацию отдельных преступлений в сфере предпринимательства — в частности преступлений, связанных с ведением бизнеса без регистрации, лицензии или аккредитации. В марте он призвал устранить размытые и двусмысленные формулировки об экономических преступлениях в законодательстве и обеспечить «более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране».

Прошлым летом либерализовать уголовное законодательство в отношении бизнесменов, в том числе повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по ряду статей УК, предлагал Минюст. Ведомство также разработало законопроект, запрещающий аресты обвиняемым в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести. Позднее министерство предложило разрешить бизнесменам, находящимся под следствием по экономическим преступлениям, продолжать вести дела. С инициативой снизить давление на бизнес, декриминализовав ряд статей УК, выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.