Минюст предложил разрешить обвиняемым продолжать заниматься бизнесом

Минюст разработал законопроект, позволяющий бизнесменам, находящимся под следствием по экономическим преступлениям, продолжать вести дела

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На рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесен законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ», касающийся либерализации производства по уголовным делам, связанным с преступлениями экономической направленности (соответствующий пакет документов есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве). По просьбе Генеральной прокуратуры рассмотрение законопроекта должно состояться на неделе с 21 по 27 ноября, сообщил другой источник, близкий к комиссии по законопроектной деятельности.

РБК направил запрос в аппарат правительства.

Поправки в УПК были подготовлены Министерством юстиции в рамках исполнения президентских поручений, данных правительству по итогам прошедшего в июне XXV Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин, в частности, предложил пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности и предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов иных мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность в период следствия.

Какие изменения в УПК вносит законопроект

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он позволит расширить гарантии лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования, а также исключить избыточное уголовно-правовое воздействие на бизнесменов.

С этой целью, согласно законопроекту, в ст. 99 УПК (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения) добавляется следующая формулировка: «в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого <…> в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление им предпринимательской деятельности и (или) управление принадлежащим ему имуществом» и организацией. В законопроекте отмечено, что исключение составляет изъятое и арестованное имущество.

Ст. 108 УПК (заключение под стражу) предполагается скорректировать следующим образом: заключить под стражу подозреваемого или обвиняемого предпринимателя возможно в случае, если он не имеет постоянного или временного места жительства на территории России, нарушил ранее избранную меру пресечения либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

При ходатайстве о заключении под стражу, если речь идет о предпринимателе или участнике органа управления коммерческой организации, следственный орган должен будет представить факты, свидетельствующие о том, что инкриминируемое деяние не связано с предпринимательской деятельностью.

В законопроекте отмечено, что продление срока содержания под стражей для предпринимателей будет согласовывать руководитель следственного органа субъекта Федерации, продление срока дознания — прокурор субъекта.

Фигурантов каких дел коснутся поправки Предлагаемые поправки в УПК касаются подозреваемых и обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном предпринимательстве (ст. 171), незаконной банковской деятельности (ст. 172), лжепредпринимательстве (ст. 173), легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174), приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175), незаконном получении кредита (ст. 176), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177), ограничении конкуренции (ст. 178), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180). Также в случае принятия законопроекта изменения коснутся тех, кто проходит по следующим статьям: нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181), незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183), злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185) — и, кроме того, по ряду статей, касающихся оборота драгоценных металлов и камней (ст. 190–192), по статьям об уклонении от выполнения обязанности по репатриации денег в иностранной валюте (ст. 193), уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194) и статьям, связанным с преступлениями в области банкротства (ст. 195–197) и налоговыми преступлениями (ст. 198 и 199).

При этом в Российском союзе промышленников и предпринимателей, отзыв которого на законопроект также содержится в пакете документов, указывают, поддерживая законопроект в целом, что он не охватывает подозреваемых или обвиняемых по ряду статей УК экономической направленности — в частности, по ст. 171, 171.1, 171.3–172.3 и др.

Будут ли работать поправки

В действующем законодательстве и сейчас формально содержится запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических преступлений, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич. «При этом инициатива более подробно описывает обязанность следователя доказать необходимость изоляции таких лиц», — уточняет она.

По словам Пашкевич, в настоящее время заключение под стражу по экономическим преступлениям зачастую назначается для оказания давления — например, для получения признательных показаний. «В целом по экономическим преступлениям, как правило, оснований для заключения под стражу нет: нет судимостей, есть место жительства и прочее, — поясняет она. — Тем не менее суды обычно идут навстречу правоохранителям и удовлетворяют формальные ходатайства о заключении под стражу предпринимателей, а доводы защиты во внимание не принимаются. Если же изменения примут, то уже следователь должен будет доказать наличие оснований для заключения под стражу».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году следственные органы подали 212 ходатайств о заключении под стражу предпринимателей, суды удовлетворили их в 71% случаев.

Глава юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев указывает, что тренд на декриминализацию экономических составов для предпринимателей власти пытаются реализовать давно. «На практике воз и ныне там — предприниматели все равно сидят в СИЗО, лишаются имущества и возможности управлять бизнесом», — говорит адвокат. По его словам, остановка деятельности предприятий экономически нецелесообразна в том числе для государства.

В случае принятия поправок нужно будет формировать новую правоприменительную практику, так как действующие нормы не работают, добавляет Пашкевич. «Пока практику сложно назвать положительной», — отмечает Гавришев.

Мария Спиридонова, юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России, уверена, что законопроект требуется для исправления подобных случаев и сохраняет за предпринимателями право на ведение бизнеса и извлечение прибыли.