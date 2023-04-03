В квартире подозреваемой в убийстве Татарского прошел обыск

После обысков из квартиры вывели мать подозреваемой. «Интерфакс» передавал, что девушку, которая может быть причастна ко взрыву в петербургском кафе, задержали. По данным «Фонтанки», ее еще ищут

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Силовики провели обыск в квартире жительницы Санкт-Петербурга, которую подозревают в причастности ко взрыву в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщает «Фонтанка».

Квартира находится в Пушкинском районе города. 78.ru передавал, что в нее зашли ОМОН и ФСБ. Как пишет «Фонтанка», через некоторое время оттуда вывели женщину. Предположительно, это мать подозреваемой. Ее увезли в отделение. Процессуальный статус женщины не ясен.

Самой подозреваемой в квартире не было, «Фонтанка» пишет, что ее продолжают разыскивать. По данным «Интерфакса», речь идет о Дарье Треповой 1997 года рождения. Следствие полагает, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство. Агентство со ссылкой на источник сообщало, что девушку задержали, однако телеграм-канал Baza это не подтвердил.

Официальных данных о том, является ли Трепова подозреваемой и где она сейчас, нет.

Имя девушки фигурирует в списке задержанных на антивоенной акции 24 февраля 2022 года, отмечает «Фонтанка». Тогда же был задержан Дмитрий, которого называют супругом Треповой. Он — член незарегистрированной Либертарианской партии и сейчас находится за границей. В партии сообщили изданию, что Дарья не имеет никакого отношения к ЛПР; там подчеркнули, что осуждают теракты.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского. По последним данным Минздрава, ранения получили 30 человек, из них 24 госпитализированы.

Очевидцы, присутствовавшие на встрече, рассказывали РБК, что девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, подарила Татарскому статуэтку, которая через несколько минут взорвалась. Взрывное устройство было мощностью от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, рассказал РБК источник в МВД.



СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч.2 ст. 105 УК), Центральный аппарат ведомства взял расследование на контроль.