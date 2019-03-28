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Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Конфликт в Азовском море ,  
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ФСБ отработала действия при попытке нарушителей пройти Керченский пролив

На учениях в Крыму пограничники отработали действия в случае попытки условных иностранных военных кораблей пройти через Керченский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского погрануправления ФСБ. Межведомственные учения прошли в акватории Черного моря в районе мыса Опук 27 марта.

«Результаты учений позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты. Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства», — отмечается в сообщении.

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Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное

В учениях приняла участие авиация ФСБ, а также силы и средства пограничных управлений Крыма и Краснодарского края.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинские корабли в Керченском проливе. В ФСБ утверждали, что Киев не предупредил о маневрах, корабли нарушили границу и не ответили на приказ остановиться. Находившиеся на борту 24 человека были арестованы. Москва назвала произошедшее провокацией, Киев расценил случившееся как акт агрессии, отметив, что предупреждал о планах пройти через пролив. ​

Теги: Крым, ФСБ, пограничники, учения
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