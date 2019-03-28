ФСБ отработала действия при попытке нарушителей пройти Керченский пролив

На учениях в Крыму пограничники отработали действия в случае попытки условных иностранных военных кораблей пройти через Керченский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского погрануправления ФСБ. Межведомственные учения прошли в акватории Черного моря в районе мыса Опук 27 марта.

«Результаты учений позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты. Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства», — отмечается в сообщении.

В учениях приняла участие авиация ФСБ, а также силы и средства пограничных управлений Крыма и Краснодарского края.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинские корабли в Керченском проливе. В ФСБ утверждали, что Киев не предупредил о маневрах, корабли нарушили границу и не ответили на приказ остановиться. Находившиеся на борту 24 человека были арестованы. Москва назвала произошедшее провокацией, Киев расценил случившееся как акт агрессии, отметив, что предупреждал о планах пройти через пролив. ​