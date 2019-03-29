Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море. Запись опубликована в аккаунте турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı в Twitter.

В четверг, 28 марта, в Черное море вошли эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария». По пути их сопровождал турецкий фрегат «Гелиболу». С группой боевых кораблей в Стамбул прибыло судно FS Var A608, однако в Черное море оно не вошло.

Группа кораблей НАТО планирует в Черном море принять участие в учениях «Морской щит». Принимающей стороной станет Украина, взаимодействие с кораблями НАТО отработают и грузинские военные. 1 апреля корабли намерены достичь порта Одессы.

За последние несколько месяцев это не первый визит кораблей НАТО в Черное море. В частности, в конце февраля с группой сопровождения в его акваторию входил американский эсминец «Дональд Кук». Президент Украины Петр Порошенко называл визит кораблей в Одессу «яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном». Также корабль заходил в Черное море 19 января для участия в операциях «по обеспечению безопасности на море» и укреплению стабильности в регионе. За ним наблюдал российский корабль «Пытливый». 28 января эсминец покинул Черное море через пролив Босфор.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о намерении североатлантического альянса нарастить военное присутствие в Черном море.