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Смерть Навального в колонии ,  
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Канада введет санкции из-за смерти Навального

Глава МИДа Жоли: Канада введет санкции из-за смерти Навального в колонии
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Канада вслед за США, Британией и Австралией введет санкции из-за смерти Навального в колонии
Мелани Жоли
Мелани Жоли (Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Канада введет санкции из-за смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии, пишет Reuters со ссылкой на заявление главы МИД страны Мелани Жоли.

Ограничения введут против шести российских должностных лиц, «включая высокопоставленных чиновников и сотрудников прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 6 «Полярный волк», сообщило управление ФСИН. По данным ведомства, ему стало плохо во время прогулки, прибывшая бригада врачей не смогла реанимировать политика.

Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На похоронах вместе с дипломатами других стран присутствовала канадский посол Сара Тейлор. 

В феврале, после смерти оппозиционера, канадский МИД вызвал российского посла Олега Степанова и выразил ему свое осуждение. Степанов сказал впоследствии: «Смерть любого человека — это всегда трагедия, но Навальный был гражданином РФ, поэтому расследование обстоятельств его смерти ведет Россия и это внутреннее дело России».

Санкции из-за смерти Навального также ввели США, Великобритания и Австралия. Под британские ограничения попали шесть человек: начальник колонии ИК-3 полковник Вадим Калинин и его заместители. Австралийские власти ввели ограничения против шести сотрудников ИК-3 (там оппозиционер содержался до перевода в колонию «Полярный волк»), бывшего замдиректора ФСИН Алексея Гиричева, а также заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева, начальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина и начальника ИК-3 в поселке Харп, где скончался оппозиционер, Вадима Калинина.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Канада Алексей Навальный санкции ФСИН
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