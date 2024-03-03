Канада введет санкции из-за смерти Навального
Канада введет санкции из-за смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии, пишет Reuters со ссылкой на заявление главы МИД страны Мелани Жоли.
Ограничения введут против шести российских должностных лиц, «включая высокопоставленных чиновников и сотрудников прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».
Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 6 «Полярный волк», сообщило управление ФСИН. По данным ведомства, ему стало плохо во время прогулки, прибывшая бригада врачей не смогла реанимировать политика.
Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На похоронах вместе с дипломатами других стран присутствовала канадский посол Сара Тейлор.
В феврале, после смерти оппозиционера, канадский МИД вызвал российского посла Олега Степанова и выразил ему свое осуждение. Степанов сказал впоследствии: «Смерть любого человека — это всегда трагедия, но Навальный был гражданином РФ, поэтому расследование обстоятельств его смерти ведет Россия и это внутреннее дело России».
Санкции из-за смерти Навального также ввели США, Великобритания и Австралия. Под британские ограничения попали шесть человек: начальник колонии ИК-3 полковник Вадим Калинин и его заместители. Австралийские власти ввели ограничения против шести сотрудников ИК-3 (там оппозиционер содержался до перевода в колонию «Полярный волк»), бывшего замдиректора ФСИН Алексея Гиричева, а также заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева, начальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина и начальника ИК-3 в поселке Харп, где скончался оппозиционер, Вадима Калинина.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?