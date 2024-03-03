В Белгороде объявили о ракетной опасности

Белгород (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

В Белгороде объявлен сигнал ракетной опасности, сообщила мэрия города. Горожанам рекомендуется оставаться дома и не подходить к окнам.

Позднее ракетную опасность также объявили в городе Шебекино, он находится примерно в 30 км от Белгорода.

В ночь на 3 марта в области уже объявлялась ракетная опасность — в Губкинском и Старооскольском городских округах. В 3:31 мэрия сообщила об отбое предупреждения. Утром со стороны Украины обстреляли село Безымено под Грайвороном.

С конца декабря 2023 года в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность. Днем 15 февраля Белгород попал под обстрел. Минобороны сообщило, что украинские военные ударили по городу из РСЗО RM-70 Vampire, средства ПВО уничтожили 14 снарядов. В результате обстрела пострадали 19 человек, еще семь погибли.