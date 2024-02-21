WP рассказала, как украинцы отступали из Авдеевки

ВСУ оставили Авдеевку 17 февраля. Военные и другие источники рассказали WP, что украинские силы там были измотаны, отступление было плохо организовано, после прихода россиян в городе остались пленные украинцы

Авдеевка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Отступление украинских войск из Авдеевки под Донецком было плохо организовано, часть военнослужащих не успели покинуть город до того, как он перешел под контроль российских сил, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на опрошенных украинских военных и источники из числа американских чиновников.

Три собеседника издания из США рассказали, что украинские чиновники сообщили им о десятках военнослужащих ВСУ, которые остались в российском тылу после ухода сил Киева из Авдеевки. Данные о том, что речь идет о количестве до 1000 человек, Вашингтон считает преувеличенными. По словам одного из источников, в плену могли оказаться, по меньшей оценке, 25 украинцев, по большей — ближе к 100.

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Украинская 110-я бригада сообщала, что действия российских войск сделали невозможной «эвакуацию нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих». Один из собеседников газеты сказал, что военнослужащие из этой бригады были измотаны, так как у них не было ротации почти два года, из-за усталости они уходили с позиций «без предварительной координации». По его словам, солдатам приказывали «занять позиции, которые уже были либо потеряны, либо разрушены».

Другой источник WP, командир взвода 53-й бригады Сергей, рассказал, что его батальон смог покинуть Авдеевку, однако другие «действительно застряли» после прихода российских войск. Сергей указал на плохую организацию отступления. Его поспешность и потеря города «немного сломили ребят психологически», сказал офицер. «Много управляемых авиабомб, много авиации. Честно говоря, большинство людей в шоке от всего этого», — добавил он.

Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в разговоре с WP сказал, что в Авдеевке «было, вероятно, самое тяжелое сражение» за все время конфликта. По его словам, его подчиненные однажды не спали девять дней. После приказа об отступлении было эвакуировано много раненых из подразделений Кухарчука и других.

В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки из-за угрозы окружения. Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города под полный контроль. Глава военного ведомства отмечал, что операцию провели при минимальных потерях. «Противник, уходя, оставлял много раненых. То, что касается этих раненых: они же становились пленными, потому что просто не в состоянии были уйти», — заявил также Шойгу.