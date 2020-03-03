Минобороны Турции заявило об уничтожении сирийских танков

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Турецкая армия за сутки уничтожила 327 военнослужащих сирийской правительственной армии и военную технику на северо-западе Сирии в ходе операции «Весенний щит». Об этом сообщило турецкое министерство обороны, передает Anadolu.

Так, по данным ведомства, уничтожены шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок, два комплекса ПВО, принадлежавших силам режима президента Сирии Башара Асада.

Минобороны Турции также сообщило о сбитом учебно-боевом самолете L-39 и беспилотнике сирийских ВВС.



Агентство также показало кадры уничтожения объектов правительственных войск Сирии, которые поступили от министерства. На видеозаписи видно, как турецкие беспилотники целятся и уничтожают танки и другие военные транспортные средства.