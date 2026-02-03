В Пентагоне обсудили, что будет после ДСНВ

Пентагон начал готовиться к тому, что ДСНВ так и не будет продлен — в военном ведомстве США проводят совещания по тому, как действовать в этой ситуации. Срок действия одного из важнейших стратегических договоров истечет 5 февраля

Птицы пролетают над зданием Пентагона (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Министерство обороны США провело серию совещаний в рамках подготовки к ситуации после окончания действия договора о сокращении стратегических наступательного вооружения (ДСНВ). Об этом сообщила Politico со ссылкой на три источника, близкие к обсуждению.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. При этом официально продлить документ больше нельзя — прописанная в нем процедура предусматривала единственное продление на пять лет, которым стороны уже воспользовались в 2021 году.

Россия и США в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309 боеголовок, у США — 3700. Франция и Великобритания обладают собственными ядерными арсеналами (290 и 225 боеголовок соответственно), но не располагают тактическими зарядами. В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок.

Москва считает, что «мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор» в случае неподписания нового договора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что Россия все еще не получала ответ от США на инициативу относительно продления действия договора.

Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на возможность истечения срока договора, заявив в интервью The New York Times, что сможет заключить более «выгодное соглашение».

США обвинили Россию в нарушении договора в январе 2023 года из-за отказа разрешать инспекции на свои объекты и откладывания консультаций. В феврале этого же года Москва официально уведомила о приостановлении участия в договоре.

В конце января 2026 года агентство Reuters предупредило о начале между США и Россией «безудержной гонки ядерных вооружений» в случае, если стороны не подпишут соглашений.

Действующий договор (СНВ-III) ограничивает число стратегических вооружений: развернутых ядерных боезарядов — до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. В рамках соглашения Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность сначала из-за пандемии коронавируса, а потом — из-за санкций. СНВ-III оставался последним договором, ограничивающим ядерные арсеналы двух крупнейших держав (из Договора по ПРО и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон вышел в 2002 и 2019 годах соответственно).