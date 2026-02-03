Глава Нацполиции Украины заявил о нежелании большинства идти в ВСУ

Украинское общество не доверяет военкоматам, а большинство украинцев не желают служить в ВСУ, уверен руководитель полиции страны

Иван Выговский (Фото: Национальная полиция Украины )

Большинство военнообязанных украинцев не желает служить в Вооруженных силах страны, заявил глава Нацполиции Украины Иван Выговский, передает «Страна».

«Мы документируем факты коррупции в ТЦК и СП. То есть когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию. Общество об этом тоже знает. Поэтому они минимально доверяют ТЦК и СП и сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают, чтобы проверить документы», — объяснил Выговский.

По его словам, с 2022 года значительно выросло сопротивление граждан действиям ТЦК — до 351 эпизода в прошлом году. Всего после начала военных действий полиция зафиксировала 526 фактов сопротивления, уточнил он.

На вопрос о том, чем объясняется такая динамика, Выговский ответил: «Нежеланием большинства идти в армию. Мы тоже осуществляем оповещения по ТЦК и СП, и это очень негативно влияет на имидж Национальной полиции».

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову разобраться с проблемой «бусификации» в стране («бусами» на Украине называют микроавтобусы, которые используют для принудительной мобилизации). До этого он пообещал, что Минобороны предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК, но признал, что в процессе мобилизации нужны «гораздо более масштабные изменения», которые должны «гарантировать больше возможностей» как для армии, так и для экономики.

Экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, а ныне руководитель офиса Зеленского объяснял провал мобилизации в стране внутренними просчетами.

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — считает он. По его словам, «это все делалось отсюда», изнутри, «иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно». Украина «сама разрушила свою мобилизацию», убежден он.