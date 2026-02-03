 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Нацполиции Украины заявил о нежелании большинства идти в ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинское общество не доверяет военкоматам, а большинство украинцев не желают служить в ВСУ, уверен руководитель полиции страны
Иван Выговский
Иван Выговский (Фото: Национальная полиция Украины )

Большинство военнообязанных украинцев не желает служить в Вооруженных силах страны, заявил глава Нацполиции Украины Иван Выговский, передает «Страна».

«Мы документируем факты коррупции в ТЦК и СП. То есть когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию. Общество об этом тоже знает. Поэтому они минимально доверяют ТЦК и СП и сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают, чтобы проверить документы», — объяснил Выговский.

По его словам, с 2022 года значительно выросло сопротивление граждан действиям ТЦК — до 351 эпизода в прошлом году. Всего после начала военных действий полиция зафиксировала 526 фактов сопротивления, уточнил он.

На вопрос о том, чем объясняется такая динамика, Выговский ответил: «Нежеланием большинства идти в армию. Мы тоже осуществляем оповещения по ТЦК и СП, и это очень негативно влияет на имидж Национальной полиции».

Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями
Политика
Фото:Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову разобраться с проблемой «бусификации» в стране («бусами» на Украине называют микроавтобусы, которые используют для принудительной мобилизации). До этого он пообещал, что Минобороны предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК, но признал, что в процессе мобилизации нужны «гораздо более масштабные изменения», которые должны «гарантировать больше возможностей» как для армии, так и для экономики.

Экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, а ныне руководитель офиса Зеленского объяснял провал мобилизации в стране внутренними просчетами.

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — считает он. По его словам, «это все делалось отсюда», изнутри, «иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно». Украина «сама разрушила свою мобилизацию», убежден он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Национальная полиция Украины ТЦК мобилизация Украина
Материалы по теме
Не обновившим данные в ТЦК украинцам запретят консульские услуги
Политика
Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеокамеры
Политика
В Киеве сотрудники ТЦК задержали учителя физкультуры во время урока
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Трамп заявил об «ожидании с нетерпением» закрытия The New York Times Политика, 17:33
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 17:29
Почему возвращать дилеру машину с браком стало невыгодно. Ответ юристов Авто, 17:23
Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор» Общество, 17:21 
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС Политика, 17:20
Миронов выступил за восстановление смертной казни в России Общество, 17:18
МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине Политика, 17:17
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо» Спорт, 17:16
Слепота внимания: почему даже успешные управленцы не замечают очевидного Образование, 17:15
Турецкий клуб не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документации Спорт, 17:12
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным Политика, 17:11
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове Политика, 17:11
Цена на серебро взлетели на 15% после трех дней распродаж Инвестиции, 17:05
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05