Кремль ответил на вопрос об упоминании Путина в «файлах Эпштейна»
Кремль не получал каких-либо предложений от покойного финансиста Джеффри Эпштейна о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на запрос RTVI.
«Нет», — ответил Песков.
В конце января Минюст США опубликовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий по делу Джеффри Эпштейна. Часть материалов была отредактирована, в частности скрыты персональные данные жертв.
Имя Путина многократно упоминается в файлах Эпштейна, в основном он фигурирует в новостных статьях, которыми обменивался финансист с собеседниками. Также из писем покойного финансиста следует, что он несколько раз пытался встретиться с Путиным, в частности, в 2011 и 2014 годах, но ему это не удалось.
Кроме того, в файлах Эпштейна пять раз фигурирует имя экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского. Он упоминается в нескольких статьях The Economist и Foreign Affairs о российской политике наряду с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и действующим председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
В рассекреченных файлах Эпштейна также были найдены документы, указывающие на его связь с девушками из Самары и Саратова. Один из документов представляет собой анкету девушки, в ней указано, что она окончила Самарский государственный экономический университет и работала моделью в Нью-Йорке, «участвовала в показах и съемках для ведущих мировых брендов» с 2011 по 2013 год. В другом файле было обнаружено электронное письмо с заметкой о рейсе из Нью-Йорка в Самару.
В декабре на опубликованных Минюстом США фотографиях в файлах по делу Эпштейна оказалось фото его записной книжки, в которой фигурирует текст русской колыбельной «Баю-баюшки-баю». В словах, написанных транслитом, были проставлены ударения.
