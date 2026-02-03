 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил о создании США стратегического резерва критических минералов

Соединенные Штаты создадут стратегический резерв критически важных полезных ископаемых, заявил американский президент Дональд Трамп,

«Сегодня мы запускаем проект, который будет называться Project Vault, чтобы гарантировать, что американские предприятия и работники никогда не пострадают от нехватки ресурсов», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Проект должен объединить $1,67 млрд частного капитала с кредитом в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других, пишет Bloomberg.

Материал дополняется

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп минералы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
В Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы Политика, 02:12
NASA прервала заправку ракеты на репетиции старта из-за утечки водорода Технологии и медиа, 02:01
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине Политика, 01:27
МИД заявил об отбитой при помощи российских военных атаке в Ниамее Политика, 01:25
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
SpaceX объявила о присоединении ИИ-стартапа Маска Бизнес, 01:04
Трамп заявил о создании США стратегического резерва критических минералов Политика, 00:52
Зеленский уволил посла Украины на Кубе после понижения дипотношений Политика, 00:51
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика указал, где спрятал тело Общество, 00:48
Bloomberg оценил возможную капитализацию SpaceX и xAI перед IPO Технологии и медиа, 00:31
«Аэрофлот» увеличил цены по плоским тарифам на Дальний Восток Бизнес, 00:20
Вступило в силу постановление об отказе ЕС от российского газа Политика, 00:14
Россияне рекордно нарастили вложения в золото. Удастся ли им заработатьПодписка на РБК, 00:01
Умеров пообещал в ближайшее время «результаты» по обмену пленными Политика, 02 фев, 23:58