Трамп заявил о создании США стратегического резерва критических минералов

Соединенные Штаты создадут стратегический резерв критически важных полезных ископаемых, заявил американский президент Дональд Трамп,

«Сегодня мы запускаем проект, который будет называться Project Vault, чтобы гарантировать, что американские предприятия и работники никогда не пострадают от нехватки ресурсов», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Проект должен объединить $1,67 млрд частного капитала с кредитом в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других, пишет Bloomberg.

Материал дополняется