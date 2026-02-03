Трамп заявил о создании США стратегического резерва критических минералов
Соединенные Штаты создадут стратегический резерв критически важных полезных ископаемых, заявил американский президент Дональд Трамп,
«Сегодня мы запускаем проект, который будет называться Project Vault, чтобы гарантировать, что американские предприятия и работники никогда не пострадают от нехватки ресурсов», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Проект должен объединить $1,67 млрд частного капитала с кредитом в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других, пишет Bloomberg.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии