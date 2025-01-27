Глава ВМС Латвии: на месте повреждения кабеля было судно, следовавшее в Россию

В ВМС Латвии рассказали, какое судно было на месте повреждения кабеля

Военно-морские силы (ВМС) Латвии обнаружили на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между государством Балтии и Швецией сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты. Об этом сообщил командующий ВМС страны адмирал Марис Поленцс, передает LSM.

«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше», — сказал адмирал на пресс-конференции.

По его словам, ничего подозрительного на борту, а также повреждения якоря судна обнаружено не было.

Латвийский портал со ссылкой на сайт отслеживания судов MarineTraffic также отмечает, что находившееся в районе инцидента судно — сухогруз Michalis San, следующий из алжирского порта Беджая под флагом Мальты.

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией получил повреждения в Балтийском море 26 января. «В настоящий момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями», — сообщили в компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр», которая владеет кабелем.