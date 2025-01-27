В ВМС Латвии рассказали, какое судно было на месте повреждения кабеля
Военно-морские силы (ВМС) Латвии обнаружили на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между государством Балтии и Швецией сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты. Об этом сообщил командующий ВМС страны адмирал Марис Поленцс, передает LSM.
«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше», — сказал адмирал на пресс-конференции.
По его словам, ничего подозрительного на борту, а также повреждения якоря судна обнаружено не было.
Латвийский портал со ссылкой на сайт отслеживания судов MarineTraffic также отмечает, что находившееся в районе инцидента судно — сухогруз Michalis San, следующий из алжирского порта Беджая под флагом Мальты.
Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией получил повреждения в Балтийском море 26 января. «В настоящий момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями», — сообщили в компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр», которая владеет кабелем.
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