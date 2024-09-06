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Китай выделил на сотрудничество с Африкой $51 млрд

И выдвинул десять новых инициатив в рамках сотрудничества с африканскими странами
Китай выделил на сотрудничество с Африкой $51 млрд
В Пекине завершился девятый китайско-африканский форум. КНР проводит его с африканскими странами с 2000 года. Подробнее о том, как Китай расширяет свое присутствие на континенте, — в материале РБК
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

6 сентября в Пекине завершился трехдневный Форум сотрудничества Китай — Африка (Forum on China — Africa Cooperation, FOCAC). Он проходит каждые три года с 2000-го поочередно то в Пекине, то в африканских столицах (предыдущий состоялся в 2021 году в Дакаре). В этом году мероприятие посетили главы государств, правительств и делегации 53 стран, а также председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммад. В форуме участвуют представители всех государств континента, кроме Эсватини (небольшое королевство на юго-востоке Африки, неподалеку от ЮАР) — с ним у Китая нет дипломатических отношений, поскольку оно признает независимость Тайваня.

Что Си Цзиньпин пообещал африканским лидерам

Итоги встречи зафиксированы в двух документах. Первый, общий, Пекинская декларация о построении всепогодного китайско-африканского сообщества, состоит из шести разделов. В нем Китай и страны Африки подтвердили, что будут поддерживать и уважать интересы друг друга: в то время как КНР находится на стороне африканских стран в защите их независимости и суверенитета и выступает за укрепление их позиций в глобальном управлении, африканцы привержены принципу одного Китая и «решительно поддерживают усилия китайского правительства по достижению национального воссоединения» с Тайванем. В декларации лидеры высказались по всем актуальным в 2024 году вопросам: например, поддержали «все усилия по мирному урегулированию» на Украине, призвали к прекращению огня в секторе Газа, а также обратились к международному сообществу с призывом не ослаблять поддержку Африки на фоне этих двух конфликтов.

Второй документ, План действий на 2025–2027 годы, содержит 11 разделов и подробно излагает конкретные планы сотрудничества на следующие три года. В нем, в частности, сказано, что за это время Пекин и его партнеры реализуют десять следующих инициатив.

  • «Взаимное обучение цивилизаций», или обмен опытом в сфере управления. Пекин создаст 25 центров по изучению Китая и Африки и пригласит на обучение 1 тыс. африканских политиков.
  • «Процветание торговли». Китай введет беспошлинный режим на всю продукцию из 33 наименее развитых африканских стран, подпишет соглашения о совместном развитии с заинтересованными партнерами и расширит доступ африканской сельхозпродукции на свой рынок.
  • Промышленное сотрудничество. Китай поддержит производство и переработку критически важных минералов в Африке, реализует десять проектов в рамках африканских промышленных парков и проведет 100 учебных сессий по индустриализации. Пекин также пообещал помогать африканскому малому и среднему бизнесу — это финансовая поддержка, мероприятия по поиску партнеров и обучение бизнес-менеджеров. Также в планах построить китайско-африканский центр сотрудничества в области цифровых технологий: на его базе Пекин собирается продвигать в Африке 20 проектов цифровой инфраструктуры.
  • «Связанность внутри континента». «Китай решительно поддерживает африканскую интеграцию» и поэтому поможет реализовать на континенте 30 инфраструктурных проектов, развивать транспортную инфраструктуру и построенные китайскими компаниями промышленные парки. В планах КНР — создать «мультимодальную водно-железнодорожную транспортную сеть», которая соединит регионы Китая и Африки. Чтобы лучше связать китайский и африканский финансовые рынки, Пекин будет активнее продвигать расчеты в национальных валютах; он также приветствует выпуск африканскими странами «панда-бондов» (облигации, номинированные в китайских юанях, но выпущенные иностранными компаниями).
  • Сотрудничество в рамках Глобальной инициативы развития (ГИЦ), которую Си Цзиньпин предложил в ООН в 2021 году, призывая страны сплотиться, чтобы скорее достичь Целей устойчивого развития до 2030 года. С партнерами из Африки Пекин планирует реализовать 1 тыс. «маленьких и красивых» проектов, которые улучшат качество жизни людей, и поможет в проведении летних юношеских Олимпийских игр 2026 года и Кубка африканских наций 2027 года. КНР также вложит $50 млн в фонд группы его партнерства со Всемирным банком, которые пойдут на развитие африканских стран.
  • Партнерство в сфере здравоохранения. КНР создаст альянс китайских и африканских больниц и совместные медицинские центры, отправит в Африку 2 тыс. своих медработников, обучит 100 африканских специалистов, запустит программу бесплатной помощи «100 медбригад для тысячи деревень», продолжит помогать Африке в борьбе с эпидемиями и будет поощрять свои компании инвестировать в производство вакцин на континенте.
  • Возрождение сельских районов, или борьба с голодом, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. Китай предоставит Африке продовольственную помощь на 1 млрд юаней ($139,4 млн), отправит туда 500 своих сельхозэкспертов, обучит 1 тыс. африканских специалистов и будет поощрять свои компании, чтобы те создали в Африке не менее 1 млн рабочих мест.
  • Обмен в области профессионального образования. Китай построит инженерные школы, создаст региональные центры цифрового образования, реализует десять проектов среди тех, кто будет продвигать программу «Культурного Шелкового пути», пригласит на обучение 1 тыс. африканских специалистов в области культуры и туризма.
  • Зеленая повестка. Китай поможет Африке адаптироваться к изменениям климата, реализует 30 проектов в области «чистой энергии», создаст специальный фонд по развитию зеленой промышленности, организует форум по мирному использованию атомной энергетики, поддержит участие африканских стран в китайских исследованиях на Луне и Марсе.
  • Партнерство в рамках Инициативы в области глобальной безопасности, которую Си выдвинул в 2022 году. Китай предоставит Африке военный грант в 1 млрд юаней, обучит 6 тыс. военнослужащих и пригласит к себе на обучение 500 африканских офицеров.

На реализацию этих десяти инициатив до 2027 года Пекин выделил 360 млрд юаней ($51 млрд) — 210 млрд из них он предоставит в форме кредитов, 80 млрд будут представлять собой инвестиции со стороны китайских компаний. Это гораздо больше, чем то, что Китай пообещал Африке на саммите в 2021 году, — тогда Си анонсировал выделение $20 млрд в виде инвестиций и кредитов. Также теперь все финансирование пойдет не в долларах, а в юанях, что, по оценке Reuters, говорит о желании КНР расширить международное использование национальной валюты.

Как Китай выстраивал отношения со странами Африки

После завершения гражданской войны в 1947 году новые коммунистические власти Китая уделяли значительное внимание отношениям с африканскими странами и последовательно поддерживали национально-освободительные движения на континенте. Голоса африканских государств сыграли не последнюю роль в том, что в 1971 году место в ООН перешло от Тайваня к материковому Китаю. В последующие десятилетия Пекин продолжил развивать политические и экономические связи, добившись отказа от признания Тайбэя всеми странами континента, кроме Эсватини.

В 2017 году Китай открыл свою первую военно-морскую базу в Африке — в Джибути, расположенном в стратегически важном Баб-эль-Мандебском проливе, который разделяет Аденский залив и Красное море. Этот объект способен принять авианосец или атомные подводные лодки, он находится близко к крупнейшей американской базе в Африке Кэмп-Лемонье. The Wall Street Journal сообщила в феврале, что КНР активно ведет поиск места для новой базы на западном побережье Африки, а США ей пытаются всячески противостоять.

Сколько средств Китай уже вложил в Африку и какова отдача

Идея активизировать китайско-африканскую торговлю обсуждается уже давно. В Плане действий даккарского саммита утверждалось, что к 2024 году общий объем экспорта из Африки в КНР должен достичь $300 млрд. На этот раз Пекин от конкретных планов воздержался. Видимо, сказывается дисбаланс во внешнеторговых отношениях, который вызывает тревогу в странах континента. В частности, президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с Си Цзиньпином в преддверии саммита отметил, что Претория хотела бы сократить торговый дефицит и «заняться структурой двусторонней торговли». Он также призвал китайского лидера «к более устойчивому производству и инвестициям в создание рабочих мест».

В 2023 году, по подсчетам Международного торгового центра (International Trade Center, ITC), товарооборот Китая со странами Африки составил $283 млрд (с 2000 года он вырос более чем в 20 раз). В основном КНР импортирует из Африки ископаемые. В топ-5 торговых партнеров Китая на континенте вошли следующие страны (далее все данные — по 2023 году).

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — $55,7 млрд

ЮАР лидирует как по импорту, так и по экспорту. Китай завез из Южной Африки товаров на $32 млрд: $26,7 млрд — это жемчуг, драгоценные камни, металлы и руда. В ЮАР он завез товаров на $23,6 млрд, здесь самая крупная категория ($6,8 млрд) — это электромобили и оборудование.

Ангола — $23,1 млрд

Здесь дисбаланс между экспортом и импортом гораздо сильнее: Ангола завезла в Китай продукции на $18,9 млрд (99% — это нефтепродукты), в то время как Китай поставил товаров на $4,2 млрд (тоже в основном электромобили).

Нигерия — $22,7 млрд

Здесь дисбаланс в другую сторону: КНР поставила в Нигерию продукции на $20,3 млрд (электромобили и другие транспортные средства, ядерные реакторы, транспортные средства), а республика экспортировала в Китай товаров на $2,3 млрд (в основном опять же минеральное топливо).

ДР Конго — $18,8 млрд

ДРК завозит в Китай больше продукции, чем получает: ее экспорт составил $14,3 млрд (медь и другие недрагоценные металлы и изделия из них, руда), а КНР поставила республике продукции на $4,5 млрд (ядерные реакторы, электромобили и другой транспорт).

Египет — $15,8 млрд

Здесь опять дисбаланс в пользу китайского экспорта, который составил $14,9 млрд (самые крупные категории — электромобили и ядерные реакторы). Египет же поставил в КНР продукции на $880,8 млн (в основном минеральное топливо и нефтепродукты).

Китай заинтересован в том, чтобы активно завозить в Африку свои зеленые технологии — электромобили и солнечные батареи. Особо актуально это стало после того, как Евросоюз и США объявили о планах ввести ограничения на китайскую продукцию в этих сегментах. Для китайских компаний Африка с ее стремительным ростом населения (в пять раз с 1960 года — до 1,5 млрд человек, сегодня это демографически самый быстрорастущий континент) — привлекательный рынок.

Китай — второй после Евросоюза торговый партнер африканских стран. В 2009 году он обошел по этому показателю США. На континенте работает более 10 тыс. китайских компаний и предприятий. Охраной китайских активов и рабочих (по разным оценкам, здесь трудятся от 1 млн до 2 млн человек) также занимаются китайские охранные компании — Beijing DeWe Security Service, Hua Xin Zhong An Group, Shandong Huawei Security Group, China Security Technology Group, China Overseas Security Group и другие.

Китайско-африканское сотрудничество активизировалось в 2013 году с запуском китайской инициативы «Один пояс, один путь» (сейчас просто «Пояс и путь»). По информации China Daily, за десять лет КНР построила в Африке 6 тыс. км железных дорог, 6 тыс. км автомобильных дорог и 20 портов.

Инициатива «Пояс и путь» — китайская глобальная стратегия по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Проистекает из идеи «Экономического пояса Шелкового пути», которую Си Цзиньпин впервые выдвинул в 2013 году во время визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. В инициативе не было зафиксировано четких маршрутов, однако страны привлекают к участию ресурсы, которые Пекин готов выделить на развитие: в 2014 году он запустил Фонд Шелкового пути с капиталом $40 млрд, позже Банк развития Китая пообещал выделить на проекты до $1 трлн; также был запущен Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с начальным капиталом $100 млрд. Финансирование проектов в основном происходит за счет китайских льготных кредитов. Причем не всегда страны эти кредиты могут вернуть. Например, Шри-Ланка, которая к 2017 году задолжала Китаю $8 млрд, была вынуждена передать в аренду на 99 лет свой глубоководный порт Хамбантота, построенный на ее южном побережье на китайские деньги.

По данным сервиса Statista, в 2023 году к «Поясу и пути» подключилось 149 стран. Из них 44 — из Африки южнее Сахары, 35 — из Европы и Центральной Азии, 25 — государства Восточной Азии и Тихого океана, 21 — Латинской Америки и Карибского бассейна, 18 — с Ближнего Востока и из Северной Африки, шесть — из Юго-Восточной Азии.

Реализация значительной части китайских проектов идет за счет займов, благодаря чему Китай стал ведущим кредитором стран континента. По подсчетам Бостонского университета, с 2000 по 2023 годы китайские кредиторы выдали африканским странам и региональным организациям 1,3 тыс. займов на общую сумму $182,28 млрд. Пик пришелся на 2016 год, когда сумма займов достигла $28,8 млрд. С тех пор Китай стал давать меньше кредитов: в 2021 году было получено десять займов на $1,6 млрд, а в 2022-м — на $1 млрд. В 2023 году объем кредитов впервые вырос — до $4,6 млрд.

Bloomberg обращает внимание, что такой подход обеспечил КНР доступ к африканским энергоносителям и полезным ископаемым и таким образом помог увеличить его промышленные мощности. Однако Си Цзиньпин придет на встречу с чековой книжкой поменьше, иронизировало агентство накануне саммита, и будет иметь четкое представление, чего хочет от Африки взамен, а именно «больше отдачи и меньше головной боли».

«Пик наиболее интенсивной вовлеченности Китая в африканские дела пришелся на середину 2010-х годов, — прокомментировал РБК директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. — В 2020-е годы темпы роста китайских инвестиций в Африку заметно снизились. Китай стал действовать более точечно и прагматично и больше наблюдает, как возвращаются ранее сделанные вложения». По словам эксперта, КНР выстраивает систему управления своими вложениями. «Китай продолжает работать в рамках «Пояса и пути». Но есть проблема долгового кризиса — Африка на протяжении 20 лет накапливала долги перед Китаем, и сейчас наступило время для их реструктуризации, — отметил Маслов. — С другой стороны, складывается интересная ситуация, когда темпы роста некоторых стран Африки становятся устойчиво выше, чем у Китая. Поэтому китайские инвесторы начинают смотреть на Африку не только как на поле для реализации сырьевых и инфраструктурных проектов, но и с точки зрения размещения производств, как на растущие рынки сбыта, что дает возможности для перехода к более долгосрочным и стабильным отношениям».

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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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