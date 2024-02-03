Россия потребовала заседания Совбеза ООН из-за ночных ударов США

Захарова: Россия добивается заседания Совбеза из-за ударов США в Ираке и Сирии

Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США) (Фото: Xie E / XinHua / Global Look Press)

Россия осуждает атаки США по территории Сирии и Ирака, в результате которых разрушены и повреждены десятки объектов и погибли мирные граждане, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

«Авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта», — подчеркнула Захарова. Она отметила, что США «целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона», нанося удары по Ираку и Сирии.

В связи с ситуацией Москва запросила срочное рассмотрение произошедшего на заседании Совета Безопасности ООН.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке. Атаке подверглись более 85 целей, по ним выпустили свыше 125 высокоточных боеприпасов. Обстрелу подверглись семь объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные военные Ирана) и связанных с ним группировок.

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