Макфол предложил НАТО устроить «большой взрыв» в годовщину спецоперации

Бывший посол США в России Майкл Макфол также заявил о необходимости ужесточить санкции против России и объявить ее «государством – спонсором терроризма»

Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Странам НАТО следует отказаться от постепенных поставок различного вооружения Украине и объявить в годовщину российской спецоперации — 24 февраля — об одновременной передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, беспилотников и реактивных самолетов, написал в колонке для Foreign Affairs бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Вместо того, чтобы предоставлять [ракеты] ATACM в марте, [беспилотники] Reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на «большой взрыв». Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину путинского вторжения», — считает он.

Заявление такого масштаба, считает Майфол, окажет «важный психологический эффект» на Кремль и российское общество, а также просигнализирует о приверженности Запада поддержке Украины.

«24 февраля Байден и его союзники по НАТО могут усилить представление о том, что для России бесполезно продолжать свою борьбу», — написал дипломат.

Он также выразил мнение, что всем странам, поддерживающим Украину, необходимо ужесточить санкции против Москвы, а США должны возглавить этот процесс и объявить Россию «государством-спонсором» терроризма. Это, по словам Макфола, усилит контроль за экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного назначения.

В тоже время, пишет Макфол, это не устранит все лазейки, поэтому США и страны должны ввести блокирующие санкции против всех крупных российских банков и государственных предприятий, включая Росатом (его ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя не коснулись).

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