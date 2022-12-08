Боррель исключил прекращение поддержки Украины ради завершения конфликта

ВСУ сражаются за ценности Европы и «выживание страны», если прекратить им помогать, то Россия победит Украину, а этого допустить нельзя — призвал глава Оборонного агентства ЕС на конференции с участием глав европейских спецслужб

Жозеп Боррель (Фото: David Zorrakino / Global Look Press)

Среди части жителей Европы распространено ошибочное мнение о возможности завершить конфликт на Украине путем прекращения поддержки в ее адрес, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции «Инвестиции в европейскую оборону».

«Конечно! Но как он закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины <…>. Мы должны продолжать поддержку Украины», — ответил воображаемым оппонентам вице-президент Еврокомиссии (цитата по «РИА Новости»).

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Дипломат подчеркнул, что украинские военные ведут боевые действия для «выживания своей страны», защищая общие с Европой ценности и безопасность. И оказать военную помощь и заняться тренировкой ВСУ — меньшее, что может сделать Европа.

Боррель призвал собравшихся нарастить сотрудничество в оборонной сфере, его поддержал исполнительный директор Европейского оборонного агентства (EDA) Иржи Шедив. «Наши граждане хотят и ожидают, что мы будем действовать. Недавний экспресс-опрос «Евробарометра» показал, что три четверти европейцев говорят, что «нам нужно более тесное военное сотрудничество в рамках ЕС», — отметил еврочиновник.

Европейские страны стали оказывать активную поддержку Украине после ввода российских войск. В частности, только за первые четыре месяца конфликта Польша передала Украине 240 танков Т-72, 700 дронов-камикадзе Switchblade и 2 тыс. противотанковых комплексов Javelin.

Российская сторона критикует поставки оружия, настаивая, что такие действия лишь удлинят, но не помешают Москве достичь намеченных целей. В МИДе при этом не раз подчеркивали, что поставка Киеву дальнобойного вооружения будет считаться пересечением «красной черты».