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Военная операция на Украине ,  
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Боррель исключил прекращение поддержки Украины ради завершения конфликта

Боррель исключил, что поддержка Украины прекратится для завершения конфликта
ВСУ сражаются за ценности Европы и «выживание страны», если прекратить им помогать, то Россия победит Украину, а этого допустить нельзя — призвал глава Оборонного агентства ЕС на конференции с участием глав европейских спецслужб
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: David Zorrakino / Global Look Press)

Среди части жителей Европы распространено ошибочное мнение о возможности завершить конфликт на Украине путем прекращения поддержки в ее адрес, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции «Инвестиции в европейскую оборону».

«Конечно! Но как он закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины <…>. Мы должны продолжать поддержку Украины», — ответил воображаемым оппонентам вице-президент Еврокомиссии (цитата по «РИА Новости»).

Боррель исключил прекращение поддержки Украины ради завершения конфликта
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Дипломат подчеркнул, что украинские военные ведут боевые действия для «выживания своей страны», защищая общие с Европой ценности и безопасность. И оказать военную помощь и заняться тренировкой ВСУ — меньшее, что может сделать Европа.

Боррель призвал собравшихся нарастить сотрудничество в оборонной сфере, его поддержал исполнительный директор Европейского оборонного агентства (EDA) Иржи Шедив. «Наши граждане хотят и ожидают, что мы будем действовать. Недавний экспресс-опрос «Евробарометра» показал, что три четверти европейцев говорят, что «нам нужно более тесное военное сотрудничество в рамках ЕС», — отметил еврочиновник.

Европейские страны стали оказывать активную поддержку Украине после ввода российских войск. В частности, только за первые четыре месяца конфликта Польша передала Украине 240 танков Т-72, 700 дронов-камикадзе Switchblade и 2 тыс. противотанковых комплексов Javelin.

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Российская сторона критикует поставки оружия, настаивая, что такие действия лишь удлинят, но не помешают Москве достичь намеченных целей. В МИДе при этом не раз подчеркивали, что поставка Киеву дальнобойного вооружения будет считаться пересечением «красной черты».

Боррель исключил прекращение поддержки Украины ради завершения конфликта
Боррель исключил прекращение поддержки Украины ради завершения конфликта

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Жозеп Боррель Украина Евросоюз
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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