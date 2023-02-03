На Украине Пригожина заподозрили в посягательстве на целостность

Генпрокуратура Украины предъявила руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину подозрение в посягательстве на неприкосновенность страны, а также «ведении агрессивной войны». Его вызывают для допроса на 13, 14 и 15 февраля

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основателю частной военной компании «Вагнер», российскому бизнесмену Евгению Пригожину объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины и «ведении агрессивной войны», сообщил офис генпрокурора страны. Документ опубликован на сайте Генпрокуратуры.

«По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело против него завели по ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Нацполиция Украины продолжает досудебное расследование. По статье о посягательстве на неприкосновенность максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Пригожина вызывают для получения уведомления о подозрении и допроса на 13, 14 и 15 февраля. Повестки на украинском и русском языках также опубликованы на сайте ведомства.

В сентябре прошлого года Пригожин признал, что является основателем ЧВК «Вагнер». Продолжительное время он отрицал это, а в июне 2021 года подал в суд на бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в реестр иноагентов) из-за того, что последний назвал бизнесмена «хозяином ЧВК «Вагнер».

ЧВК «Вагнер» находится под американскими санкциями с 2017 года, а Пригожин — с 2016-го. В декабре прошлого года Вашингтон ужесточил ограничительные меры против военной компании в части экспортного контроля, передавал Reuters.

26 января Минфин США причислил ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям и ввел санкции против физлиц и структур, которые американские власти считают связанными с военной компанией. Пригожин, комментируя решение властей США, заявлял, что теперь «наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги».