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СБУ задержала депутата из-за подозрения в сотрудничестве с Россией

Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала депутата, который подозревается в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Задержанный депутат входил в Северский городской совет (Донецкая область) и представлял запрещенную на Украине партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). По информации СБУ, его «разоблачили» во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.

Согласно заявлению следствия, подозреваемый передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, и собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории Бахмутского района. В СБУ сообщили, что задержали депутата во время очередной передачи «закрытых сведений».

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Максимальное наказание по ст. 111-1 «Государственная измена» предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запретил восьмой апелляционный административный суд Львова в июне 2022 года. Ранее Зеленский приостановил деятельность ОПЗЖ и еще нескольких партий, которые украинские власти сочли связанными с Россией.

Политсовет ОПЗЖ возглавляет Виктор Медведчук — кум президента Владимира Путина, бывший депутат Верховной рады Украины. В конце января 2023 года он заявил о создании нового общественно-политического движения, которое должно объединить украинцев, несогласных с политикой Зеленского.

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