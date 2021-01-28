Зеленский одобрил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, он вступил в силу.

Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на главу ведомства Алексея Данилова. Сам санкционный список не приводится. В документе отмечается, что одно из решений СНБО засекречено.

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