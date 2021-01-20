Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США

Россия и Китай — основные вызовы для США, заявил кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин. По его словам, они представляют «серьезную угрозу» для Соединенных Штатов в космосе

Ллойд Остин (Фото: Greg Nash / Pool via AP)

Выдвинутый на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай — это основные вызовы для США. Об этом сказал в ходе выступления в сенате США.

«Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет Китай и Россию основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности. Но я считаю, что Китай — это наибольший приоритет из-за его подъема и масштаба его военной модернизации», — сказал Остин.

Россия и Китай, в частности, представляют «серьезную угрозу» для США в космосе, отметил он. «Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности», — сказал кандидат на пост главы Пентагона.

По его словам, Россия — это «ключевой противник», в то время как Китай — «нарастающая угроза». США необходимо разрабатывать «глобальные нормы поведения» в космосе и сдерживать возможные угрозы, добавил Остин.