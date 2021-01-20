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Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США

Россия и Китай — основные вызовы для США, заявил кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин. По его словам, они представляют «серьезную угрозу» для Соединенных Штатов в космосе
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Greg Nash / Pool via AP)

Выдвинутый на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай — это основные вызовы для США. Об этом сказал в ходе выступления в сенате США.

«Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет Китай и Россию основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности. Но я считаю, что Китай — это наибольший приоритет из-за его подъема и масштаба его военной модернизации», — сказал Остин.

Россия и Китай, в частности, представляют «серьезную угрозу» для США в космосе, отметил он. «Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности», — сказал кандидат на пост главы Пентагона.

По его словам, Россия — это «ключевой противник», в то время как Китай — «нарастающая угроза». США необходимо разрабатывать «глобальные нормы поведения» в космосе и сдерживать возможные угрозы, добавил Остин.

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Ллойд Остин

Остин также прокомментировал кибератаки на американские правительственные учреждения, которые произошли в декабре. Он пообещал дополнительно изучить вопрос о том, кто за ними стоял.

«ФБР и Агентство национальной безопасности <...> приписали эту деятельность России. Если это действительно так, Россию следует привлечь к ответственности», — заявил Остин.

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В декабре разведка США сообщила, что зафиксировала масштабные атаки на компьютерные сети федерального правительства, аппарата директора Национальной разведки США, ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США. По информации The Washington Post, за взломом стояла хакерская группа APT29, или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки. Reuters сообщал, что к взлому сетей Минфина США причастны «связанные с иностранным правительством хакеры».

В Кремле обвинения России в организации хакерских атак назвали проявлением «слепой русофобии». «Определенно эта дискуссия не имеет к нам отношения, потому что Россия не причастна», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На пост главы Пентагона Остина выдвинул избранный президент США Джо Байден. Если сенат утвердит его кандидатуру, 67-летний Остин станет первым в американской истории темнокожим министром обороны.

Автор
Виктория Полякова
Пентагон США
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