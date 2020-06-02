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Политика ,  
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Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

К ним отнесены наращивание противником сил у границ страны, неконтролируемое распространение ядерного оружия, а также размещение средств ПРО в космосе
Владимир Путин во время наблюдения за стратегическими командно-штабными учениями
Владимир Путин во время наблюдения за стратегическими командно-штабными учениями (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем перечислены основные опасности и военные угрозы для России:

  • наращивание потенциальным противником на сопредельных с Россией территориях группировок сил общего назначения, в составе которых есть средства доставки ядерного оружия;
  • развертывание странами, которые считают Россию потенциальным противником, баллистических ракет, гиперзвукового оружия;
  • создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем;
  • наличие у государства ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против России и союзников;
  • неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления;
  • размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств.

В документе говорится, что госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер. Страна может применить ядерное оружие в случае, если его или иное оружие массового поражения используют против России и союзников, при атаке противника на критически важные государственные и военные объекты, а также при неядерной агрессии против России, которая поставит под угрозу существование государства.

Прежняя редакция основ госполитики в области ядерного сдерживания была утверждена в 2010 году Дмитрием Медведевым, который тогда занимал должность президента страны. Документ действовал до 2020 года. Тогда же он утвердил и Военную доктрину России.

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<p>Владимир Путин</p>

Сейчас в стране действует Военная доктрина, утвержденная Путиным в 2014 году. В этом документе говорится, что Россия может использовать ядерное оружие «в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения». Это также касается агрессии с применением обычного оружия, если «под угрозу поставлено само существование государства».

К основным внешним опасностям в Военной доктрине отнесены:

  • наращивание силового потенциала НАТО и приближение военной инфраструктуры стран — членов альянса к границам России;
  • подрыв глобальной и региональной стабильности;
  • создание и развертывание систем ПРО, подрывающих глобальную стабильность и намерение разместить оружие в космосе;
  • территориальные претензии к России и союзникам и вмешательство во внутренние дела государств и так далее.
Автор: Наталия Анисимова
Теги: ядерное оружие, доктрина, Владимир Путин
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