Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

К ним отнесены наращивание противником сил у границ страны, неконтролируемое распространение ядерного оружия, а также размещение средств ПРО в космосе

Владимир Путин во время наблюдения за стратегическими командно-штабными учениями (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем перечислены основные опасности и военные угрозы для России:

наращивание потенциальным противником на сопредельных с Россией территориях группировок сил общего назначения, в составе которых есть средства доставки ядерного оружия;

развертывание странами, которые считают Россию потенциальным противником, баллистических ракет, гиперзвукового оружия;

создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем;

наличие у государства ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против России и союзников;

неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления;

размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств.

В документе говорится, что госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер. Страна может применить ядерное оружие в случае, если его или иное оружие массового поражения используют против России и союзников, при атаке противника на критически важные государственные и военные объекты, а также при неядерной агрессии против России, которая поставит под угрозу существование государства.

Прежняя редакция основ госполитики в области ядерного сдерживания была утверждена в 2010 году Дмитрием Медведевым, который тогда занимал должность президента страны. Документ действовал до 2020 года. Тогда же он утвердил и Военную доктрину России.