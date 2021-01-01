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Выборы президента США ,  
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Захарова спрогнозировала отношения России и США при Байдене

После вступления в должность президента США кандидата от демократической партии Джозефа Байдена в российско-американских отношениях не произойдет глобальных изменений. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».

«От замены людей в Белом доме ничего кардинального в плане улучшения двусторонних отношений мы не наблюдаем, — пояснила она. — Каких-то кардинальных прогнозов по смене декораций нет».

Захарова заявила о готовности Москвы вести диалог с любым президентом США
Политика
Мария Захарова

Представитель МИД добавила, что внешняя политика США направлена на сдерживание России. И с приходом нового президента она не изменится.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные результаты голосования пока не были объявлены, однако по данным авторитетных американских СМИ, победу на выборах одержал Байден. Спустя несколько дней после голосования Захарова заявила, что Россия готова к взаимодействию с любым президентом США.

Россия США Джо Байден Захарова
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