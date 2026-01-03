3 января США провели операцию в Венесуэле: одновременно с авиаударами по военным и правительственным объектам спецназовцы задержали и вывезли из страны Николаса Мадуро. Как на это отреагировали мировые СМИ — в подборке РБК

Уничтоженная техника на военной авиабазе Ла-Карлота, Венесуэла (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

CNN (США)

В основе этой ошеломляющей операции лежат более широкие амбиции Вашингтона по усилению контроля над своим ближним зарубежьем, то, что они называют обновленной доктриной Монро — с «дополнениями Трампа», если процитировать последнюю Стратегию национальной безопасности Белого дома. США предложили финансовую помощь либертарианскому президенту Аргентины Хавьеру Милею, отчитали левого лидера Колумбии Густаво Петро, вступили в противостояние с бразильским президентом Лулой и сблизились с авторитарным правителем Сальвадора Букеле. Однако операция в Каракасе — это не просто риторический выпад, а насильственное устранение политического раздражителя.

Податливая Венесуэла выгодна для рынков углеводородов США, однако нефть уже не является главным ориентиром внешней политики Соединенных Штатов, которые сами стали крупнейшим производителем <...> Ключевое, реальное «дополнение Трампа» применительно к этой операции — миграция. Несмотря на недавнюю попытку отменить их временный защищенный статус, в США находятся как минимум 700 тыс. мигрантов из Венесуэлы. Стабильная, процветающая и спокойная Венесуэла — это место, куда их можно было бы вернуть, добровольно или принудительно.

New York Times (США)

Номинальным обоснованием военной авантюры администрации является уничтожение «наркотеррористов» <...> Более правдоподобное объяснение атак на Венесуэлу, возможно, кроется в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности Трампа. В ней заявлено право на доминирование в Латинской Америке: «После многих лет забвения Соединенные Штаты вновь заявят и будут применять доктрину Монро, чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии». В так называемом «дополнении Трампа», упомянутом в документе, администрация пообещала перебросить силы со всего мира в регион, останавливать контрабандистов в открытом море, применять смертоносную силу против мигрантов и наркокурьеров и потенциально разместить больше американских войск по всему региону.

Венесуэла, судя по всему, стала первой страной, подвергшейся этому современному империализму, который представляет собой опасный и незаконный подход к месту Америки в мире. Действуя без какого-либо намека на международную легитимность, законные полномочия или внутреннюю поддержку, Трамп рискует дать оправдание авторитарным режимам в Китае, России и других странах, желающим доминировать над своими соседями. В более краткосрочной перспективе он угрожает повторить американскую самонадеянность, которая привела к вторжению в Ирак в 2003 году.

ABC (Австралия)

Хотя Николас Мадуро публично демонстрировал неповиновение под давлением США с требованием уйти в отставку — в то время как американцы наращивали значительные военные силы у границ Венесуэлы и проводили десятки смертоносных ударов по судам, предположительно занимающимся наркоторговлей, — в частном порядке он предпринимал меры, чтобы избежать потенциального удара США, и, как сообщается, даже вел переговоры с американскими представителями о возможном организованном уходе <...>

Внезапный захват венесуэльского лидера шокировал часть международного сообщества, но похоже, что некоторые представители правительства Венесуэлы, включая самого Мадуро, ожидали подобного развития событий. Публично президент преуменьшал вероятность действий США против него или его администрации, однако, по имеющимся сведениям, в месяцы, предшествовавшие атаке, он стал часто менять места ночлега и регулярно менять мобильные телефоны, опасаясь потенциального высокоточного удара по своей резиденции или рейда спецподразделений.

South China Morning Post (Гонконг)

Эскалация последовала за месяцами воинственной риторики Вашингтона и предупреждений Пекина в связи с усилением военного и экономического давления США на эту нефтедобывающую страну. Это также произошло всего через несколько часов после встречи Мадуро в Каракасе со специальным представителем правительства Китая по делам Латинской Америки Цю Сяоци. Ожидается, что операция США ускорит изменение подхода Пекина к Венесуэле, … [в результате чего он] будет уделять первостепенное внимание защите энергетических цепочек поставок и выполнению существующих контрактов, а не отстаиванию политического наследия правительства Мадуро. Смена политического руководства [в Венесуэле] может вновь открыть двери для китайских компаний, которые ранее ушли из энергетического и инфраструктурного секторов.

Al Jazeera (Катар)

Безусловно, Трамп — далеко не единственный президент США в новейшей истории, который вовлекался в откровенно незаконные действия за рубежом, хотя ему действительно удается привносить в свои поступки особый драматический оттенок безумия <...>

За военным вмешательством США, как показывает история, ничего хорошего не следовало. Не станет исключением и эта последняя атака на Венесуэлу, вряд ли станет концом истории, вопреки утверждению сенатора Ли о том, что Марко Рубио не ожидает «дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей у США». Пока царит безнаказанность США, будьте уверены: смертоносное представление еще не окончено.

ABC (Испания)

Центральный тезис администрации Трампа заключается в том, что к Николасу Мадуро относились не как к главе вражеского государства, а как к беглецу, обвиняемому в США. В марте 2020 года его обвинили в наркотерроризме, заговоре с целью импорта кокаина в Соединенные Штаты. Это дело все еще открыто и предусматривает наказание, вплоть до пожизненного заключения. Для Белого дома то, что произошло, является не военным актом, а кульминацией уголовного обвинения, которое было выдвинуто еще шесть лет назад.

С этой точки зрения Вашингтон утверждает, что не было никакой смены режима в политическом или военном смысле. Был лишь арест человека и его супруги, которые должны быть осуждены в Соединенных Штатах. Речь идет не о свержении правительств другой страны, а об исполнении ордера на арест конкретного лица, даже если этот человек имел власть в своей стране.

El Universal (Мексика)

Вторжение в Венесуэлу представляет собой риск беспрецедентного гуманитарного кризиса для всего континента. В зависимости от масштаба, с которым продолжатся военные действия (или нет), страна может погрузиться в кровавую гражданскую войну, за которой последует бегство миллионов беженцев, многие из которых, как это ни парадоксально, отправятся либо в США, либо в латиноамериканские страны, которые присоединились к обвинениям США в адрес вымышленного «картеля солнц» (Эквадор, Парагвай, Гайана, Тринидад и Тобаго и т. д.).

Хотя сегодня задержан Николас Мадуро, адресатами этого серьезного послания являются Густаво Петро (президент Колумбии) и Клаудия Шейнбаум (президент Мексики), которых правительство США считает в равной степени представителями наркогосударств. И у них есть два варианта: либо безропотно сотрудничать с империей, либо «заработать» полностью оплачиваемую поездку в федеральный суд Нью-Йорка.

Spiegel (Германия)

Предварительная победа Трампа в Венесуэле также поднимает мировые политические вопросы: примут ли Россия и Китай, ближайшие союзники Венесуэлы, свержение Мадуро без серьезных контрдействий? Уже решен вопрос разделения мира на зоны влияния великих держав? Означает ли это, что Трамп, со своей стороны, даст китайцам свободу по тайваньскому вопросу, а Владимир Путин получит карт-бланш в Европе?

В Латинской Америке теперь взгляды будут устремляться на Кубу и Никарагуа. Падение Мадуро — это тяжелый удар, особенно для Гаваны: он был самым важным сторонником социалистического режима; без дешевой венесуэльской нефти серьезный кризис поставок на острове, вероятно, еще больше усугубится. Государственный секретарь США Марко Рубио, сын кубинских иммигрантов, теперь будет нацелен на ветхую систему в Гаване. И жестокая диктатура пары Даниэль Ортега/Росарио Мурильо в Никарагуа теперь, вероятно, тоже будет беспокоиться о выживании. На континенте, как и в прошлом, применяется Pax Americana. Трамп правит.

The Financial Times (Великобритания)

Теперь, когда президент Дональд Трамп захватил лидера революционного социалистического правительства Венесуэлы, главный вопрос заключается в том, сможет ли выжить все более жестокий режим, просуществовавший более четверти века.

В суматохе, возникшей после военной операции США рано утром в субботу, в ходе которой были похищены Николас Мадуро и его жена, несколько венесуэльских правительственных деятелей выступили с публичными заявлениями о неповиновении. Однако неясно, кто в конечном итоге возглавит страну, экономика которой разрушена, а около четверти населения которой бежало за границу. Также неясна конечная цель Трампа, который неоднократно называл Мадуро «наркотеррористом» и нелегитимным лидером, но не изложил четкого видения того, чего он хочет добиться в Венесуэле. <…>

Применив силу для свержения и захвата Мадуро, Трамп теперь несет ответственность за последствия. Ответственность за мирный переход власти в Венесуэле и восстановление демократии лежит исключительно на нем.

The Guardian (Великобритания)

Свержение и, по сообщениям, захват американскими войсками Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, придерживающегося жесткой социалистической линии, вызовет волну страха и тревоги во всем мире. Этот переворот является незаконным, неспровоцированным и дестабилизирующим ситуацию в региональном и глобальном масштабе. Он нарушает международные нормы, игнорирует суверенные территориальные права и потенциально создает анархическую ситуацию внутри самой Венесуэлы.

Это хаос, ставший политикой. Но именно в таком мире мы сейчас живем — в мире, каким его видит Дональд Трамп. <…>

Безрассудные действия Трампа должны наконец положить конец его постоянно вводящему в заблуждение представлению о себе как о «глобальном миротворце». Пришло время Киру Стармеру и другим европейским лидерам публично признать его тем, кем он является на самом деле, — глобальным разжигателем войн, вселенской угрозой.

Каждый раз, когда он с шумом вторгается в зоны конфликтов, такие как Россия — Украина или Израиль — Палестина, устанавливая сроки, выдвигая ультиматумы, выбирая фаворитов и монетизируя страдания, стремление к справедливому и прочному миру отказывается отброшенным назад.

Folha De S.Paulo (Бразилия)

Международное право запрещает одной стране нападать на другую, за двумя исключениями: или незамедлительная самооборона от агрессии, или с одобрения Совбеза ООН. Поскольку США не подверглись нападению со стороны Венесуэлы, а Совет Безопасности не санкционировал силовые меры против Каракаса, действия этого субботнего утра просто незаконны.

С точки зрения права, преступление, совершенное Дональдом Трампом в Венесуэле, похоже на преступление, совершенное президентом России Владимиром Путиным против Украины в 2022 году, и нападениями, которые Джордж У. Буш одобрил против Ирака (Саддама Хусейна) в 2003 году. Таким образом, они являются последней главой длинной цепочки нападок на правила, принятые в 1945 году, — на дымящихся обломках ужасов Второй мировой войны, чтобы мир не совершал те же ошибки снова.