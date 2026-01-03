NYT назвала возможного преемника Мадуро на посту президента Венесуэлы
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе после того, как США захватили действующего президента Николаса Мадуро, сообщает The New York Times. В соответствии с Конституцией республики она претендует на пост главы государства.
По словам одного из источников издания, кандидатуру Родригес рассматривает правящая партия Венесуэлы.
Руководство Венесуэлой будет осуществляться вице-президентом страны Делси Родригес согласно Конституции республики, ранее сообщил белорусский МИД после разговора министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.
Родригес занимает пост вице-президента с 2018 года. До этого она была министром по вопросам коммуникации и информации и руководителем министерства иностранных дел.
Материал дополняется
