NYT назвала возможного преемника Мадуро на посту президента Венесуэлы

Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Кирилл Зыков / ТАСС)

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе после того, как США захватили действующего президента Николаса Мадуро, сообщает The New York Times. В соответствии с Конституцией республики она претендует на пост главы государства.

По словам одного из источников издания, кандидатуру Родригес рассматривает правящая партия Венесуэлы.

Руководство Венесуэлой будет осуществляться вице-президентом страны Делси Родригес согласно Конституции республики, ранее сообщил белорусский МИД после разговора министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

Родригес занимает пост вице-президента с 2018 года. До этого она была министром по вопросам коммуникации и информации и руководителем министерства иностранных дел.

Материал дополняется

