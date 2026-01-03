CNN узнал, что спецназ США задержал Мадуро и его жену в спальне

В момент, когда к Мадуро и его жене пришли, они спали, сказали источники телеканала. Лидер правящей партии Венесуэлы подтвердил AP, что перед задержанием президент находился у себя дома на военной базе

Николас Мадуро и Силия Флорес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Американские бойцы из спецназа «Дельта», участвовавшие в операции в Венесуэле, задержали президента Николаса Мадуро и его жену Силию посреди ночи в их спальне, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Когда за парой пришли, они спали, уточнил телеканал.

Мадуро был дома на военной базе, когда его задержали, подтвердил Associated Press (AP) лидер правящей партии Венесуэлы Нахум Фернандес. «Именно там они и устроили бомбардировку. И там они совершили то, что можно назвать похищением президента и первой леди страны», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп, комментируя детали операции по захвату Мадуро, сообщил, что после задержания президента Венесуэлы и его жену доставили вертолетами на десантный корабль Iwo Jima, после чего отправили в Нью-Йорк.

Генеральный прокурор Пэм Бонди говорила, что Мадуро и его жене предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. «Вскоре они в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на американской земле в американском суде», — заявляла она.

Трамп обвинял власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами и требовал от Мадуро уйти в отставку. В последние недели американские военные наносили в Карибском море удары по судам, которые, по мнению Штатов, перевозили наркотики.

Операцию, проведенную США 3 января, Венесуэла назвала военной агрессией, в стране объявили чрезвычайное положение и развернули войска для обеспечения безопасности. Россия осудила действия США и потребовала разъяснений по поводу захвата лидера республики и его супруги.