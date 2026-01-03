Взрывы и военные вертолеты над Каракасом. Видео
Над Каракасом заметили американские военные вертолеты CH-47
Над столицей Венесуэлы Каракасом летят вертолеты, в том числе стоящие на вооружении армии США CH-47 «Чинук», следует из опубликованных очевидцами кадров. В городе прозвучали несколько взрывов, часть Каракаса, в том числе район возле крупной военной базы, остались без света.
