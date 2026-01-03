Представитель ВС США подтвердил информацию о взрывах в Каракасе
Пресс-секретарь армии США в Вашингтоне подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, однако отказалась прокомментировать возможную причастность Соединенных Штатов к произошедшему. Об этом сообщает The New York Times.
В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). CNN уточнял, что первый взрыв произошел примерно в 1:50 по местному времени (8:50 мск).
Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах города, передавало агентство Bloomberg. Reuters писал, что без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база.
