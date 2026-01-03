 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Представитель ВС США подтвердил информацию о взрывах в Каракасе

Пресс-секретарь армии США в Вашингтоне подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, однако отказалась прокомментировать возможную причастность Соединенных Штатов к произошедшему. Об этом сообщает The New York Times.

Что известно об ударах и взрывах в Венесуэле. Спецэфир телеканала РБК
Политика

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). CNN уточнял, что первый взрыв произошел примерно в 1:50 по местному времени (8:50 мск).

Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах города, передавало агентство Bloomberg. Reuters писал, что без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Каракас Венесуэла взрывы США
Лента новостей
Посольство России не пострадало из-за взрывов в Каракасе Политика, 10:57
CBS сообщил о приказе Трампа о нанесении ударов по Венесуэле Политика, 10:54
Удары в Каракасе. Видео Политика, 10:53
Взрывы в Каракасе после ударов США. Главное Политика, 10:44
Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле Политика, 10:41
Представитель ВС США подтвердил информацию о взрывах в Каракасе Политика, 10:38
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США Политика, 10:37
На улицах Каракаса появилась бронетехника Политика, 10:25
Президент Колумбии сообщил о ракетном ударе по Каракасу Политика, 10:24
