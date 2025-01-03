В резиденции президента Южной Кореи начались стычки военных и силовиков
Между правоохранителями, прибывшими в резиденцию президента Южной Кореи, чтобы арестовать временно отстраненного главу государства Южной Кореи Юна Сок Ёля, и военными, которые размещены на территории резиденции, произошли столкновения, передает Yonhap.
Военные заблокировали правоохранителей на территории. Представители Юна заявили, что попытки его ареста являются незаконными и пообещали обратиться в суд. По данным Yonhap, для исполнения ордера на арест привлекли 30 госслужащих и 120 полицейских, из которых 50 вошли на территорию резиденции.
Кроме того, полиция развернула в окрестностях резиденции 45 подразделений ОМОНа с 2,7 тыс. полицейских. Там собрались сторонники Юна, которые призывают «защитить президента» и «аннулировать импичмент».
В 3:54 мск Yonhap сообщил, что прибывшим для ареста правоохранителям удалось прорваться через военных.
Суд в Сеуле выдал ордер на арест Юна 31 декабря после того, как он трижды проигнорировал вызовы на допрос по делу о государственной измене в связи с введением 3 декабря военного положения. Решение глава государства принял в связи с конфликтом с оппозиционными партиями в парламенте.
На улицы Сеула тогда вывели военную технику, солдаты блокировали здание парламента. Несмотря на это и запрет любой политической деятельности во время военного положения, депутаты проголосовали за отмену режима. Согласно конституции, президент обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента Юна.
14 декабря им удалось отстранить его со второй попытки. Обязанности президента перешли к премьер-министру Хану Док Су, однако 27 декабря импичмент объявили и ему. Обязанности президента исполняет вице-премьер Чхве Сан Мок.
Также 27 декабря Конституционный суд начал рассмотрение дела об импичменте Юна. Решение должно быть вынесено в течение 180 дней с момента поступления дела в суд. До этого Юн Сок Ёль считается временно отстраненным от должности.
Полиция Южной Кореи из-за введения военного положения начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. В случае импичмента расследование могут начать и по другим обвинениям, в частности в злоупотреблении полномочиями и мятеже.
Сам Юн Сок Ёль после выдачи ордера на арест и начала рассмотрения дела об импичмент пообещал «бороться до конца».
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