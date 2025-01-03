 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В резиденции президента Южной Кореи начались стычки военных и силовиков

Военные не дают следователям исполнить ордер на арест Юна Сок Ёля по делу о госизмене в связи с введением военного положения 3 декабря. Представители Юна называют попытку ареста незаконной и обещают обратиться в суд

Между правоохранителями, прибывшими в резиденцию президента Южной Кореи, чтобы арестовать временно отстраненного главу государства Южной Кореи Юна Сок Ёля, и военными, которые размещены на территории резиденции, произошли столкновения, передает Yonhap.

Военные заблокировали правоохранителей на территории. Представители Юна заявили, что попытки его ареста являются незаконными и пообещали обратиться в суд. По данным Yonhap, для исполнения ордера на арест привлекли 30 госслужащих и 120 полицейских, из которых 50 вошли на территорию резиденции.

Кроме того, полиция развернула в окрестностях резиденции 45 подразделений ОМОНа с 2,7 тыс. полицейских. Там собрались сторонники Юна, которые призывают «защитить президента» и «аннулировать импичмент».

В 3:54 мск Yonhap сообщил, что прибывшим для ареста правоохранителям удалось прорваться через военных.

В резиденцию президента Южной Кореи пришли с ордером на арест
Политика

Суд в Сеуле выдал ордер на арест Юна 31 декабря после того, как он трижды проигнорировал вызовы на допрос по делу о государственной измене в связи с введением 3 декабря военного положения. Решение глава государства принял в связи с конфликтом с оппозиционными партиями в парламенте.

На улицы Сеула тогда вывели военную технику, солдаты блокировали здание парламента. Несмотря на это и запрет любой политической деятельности во время военного положения, депутаты проголосовали за отмену режима. Согласно конституции, президент обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента Юна.

14 декабря им удалось отстранить его со второй попытки. Обязанности президента перешли к премьер-министру Хану Док Су, однако 27 декабря импичмент объявили и ему. Обязанности президента исполняет вице-премьер Чхве Сан Мок.

Также 27 декабря Конституционный суд начал рассмотрение дела об импичменте Юна. Решение должно быть вынесено в течение 180 дней с момента поступления дела в суд. До этого Юн Сок Ёль считается временно отстраненным от должности. 

Полиция Южной Кореи из-за введения военного положения начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. В случае импичмента расследование могут начать и по другим обвинениям, в частности в злоупотреблении полномочиями и мятеже.

Сам Юн Сок Ёль после выдачи ордера на арест и начала рассмотрения дела об импичмент пообещал «бороться до конца».

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Южная Корея Юн Сок Ёль столкновения
Материалы по теме
В резиденцию президента Южной Кореи пришли с ордером на арест
Политика
Объявивший военное положение Юн Сок Ёль пообещал «бороться до конца»
Политика
Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Юн Сок Ёля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Сотрудники полтавского военкомата сломали ногу мужчинеПолитика, 04:14
СК возбудит дело в связи с избиением фельдшера в Свердловской областиПолитика, 03:49
Над Брянской областью сбили девятый за час беспилотникПолитика, 03:36
В резиденции президента Южной Кореи начались стычки военных и силовиковПолитика, 03:17
За 20 минут над Брянской областью уничтожили еще три дронаПолитика, 03:06
В Калифорнии небольшой самолет врезался в зданиеОбщество, 03:03
Над Брянской областью сбили пять беспилотниковПолитика, 02:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В резиденцию президента Южной Кореи пришли с ордером на арестПолитика, 02:24
Байден начал первую речь в 2025-м с шутки перед заявлением о терактахПолитика, 02:08
На Украине завели дело о дезертирствах из «элитной» бригады ВСУПолитика, 01:45
Умерла соосновательница итальянского бренда одежды MissoniОбщество, 01:34
В бундестаге призвали открыть «Северный поток» на фоне роста цен на газПолитика, 01:03
Зеленский назвал условие для выдвижения на второй срокПолитика, 00:45
Полиция Нью-Йорка забаррикадировала вход в Trump Tower на фоне терактаПолитика, 00:36