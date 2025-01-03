В резиденцию президента Южной Кореи пришли с ордером на арест

Силовики вошли в резиденцию президента Южной Кореи, чтобы исполнить ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о госизмене из-за введения военного положения 3 декабря. Он трижды проигнорировал вызовы на допрос

Южнокорейская Служба уголовного розыска для высокопоставленных государственных чиновников (CIO) начала процесс исполнения ордера на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, передает Yonhap.

Следственная группа прибыла к резиденции в Сеуле к 7:21 (1:21 мск). В 8:02 они вошли внутрь.

Yonhap сообщает, что полиция развернула 45 подразделений ОМОНа и 2,7 тыс. военных для поддержания порядка в окрестностях резиденции.

Суд в Сеуле выдал ордер на арест Юна 31 декабря после того, как он трижды проигнорировал вызовы на допрос по делу о государственной измене в связи с введением 3 декабря военного положения.

Yonhap отмечал, что это первый случай в Южной Корее, когда ордер на арест был выдан в отношении действующего президента. Конституционный суд начал рассмотрение дела об импичменте Юна 27 декабря, решение должно быть вынесено в течение 180 дней с момента поступления дела в суд. До этого Юн Сок Ёль считается временно отстраненным от должности.

3 декабря он объявил военное положение в связи с конфликтом с оппозиционными партиями в парламенте. В частности, из-за разногласий они не могли принять проект бюджета на будущий год, а также пытались добиться импичмента для нескольких высокопоставленных чиновников.

На улицы Сеула вывели военную технику, солдаты блокировали здание парламента. Депутаты спустя 150 минут после введения военного положения проголосовали за его отмену, несмотря на запрет любой политической деятельности во время военного положения. Согласно конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента Юна.

14 декабря им удалось отстранить его со второй попытки. Обязанности президента перешли к премьер-министру Хану Док Су, однако 27 декабря импичмент объявили и ему. Обязанности президента исполняет вице-премьер Чхве Сан Мок.

Полиция Южной Кореи из-за введения военного положения начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. В случае импичмента расследование могут начать и по другим обвинениям, в частности в злоупотреблении полномочиями и мятеже.

Сам Юн Сок Ёль после выдачи ордера на арест и начала рассмотрения дела об импичмент пообещал «бороться до конца».