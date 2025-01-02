Объявивший военное положение Юн Сок Ёль пообещал «бороться до конца»

Накануне суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, который месяц назад объявил в стране военное положение и которому в итоге был объявлен импичмент. В письме своим сторонникам политик пообещал «бороться до конца»

Юн Сок Ёль (Фото: South Korean Presidential Office / Getty Images)

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому недавно был объявлен импичмент и против которого продолжается расследование по делу о мятеже из-за объявления в стране военного положения, пообещал своим сторонникам «бороться до конца», поблагодарив их за поддержку. Об этом сообщает Rеuters со ссылкой на обращение политика.

Накануне Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Yonhap писало, что это первый случай в истории страны, когда был выдан ордер на арест де-факто действующего президента. Конституционный суд начал рассмотрение дела об импичменте Юна 27 декабря, решение должно быть вынесено в течение 180 дней с момента поступления дела в суд. До этого Юн Сок Ёль считается временно отстраненным от должности.

После решения об аресте возле резиденции Юн Сок Ёля начали собираться его сторонники. Reuters пишет о сотнях человек.

«Я наблюдаю в прямом эфире на YouTube за всей той тяжелой работой, которую вы делаете. Я буду бороться до конца, чтобы защитить эту страну вместе с вами», — цитирует агентство заявление Юн Сок Ёля, переданное через его адвоката.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение из-за конфликта с оппозиционными партиями в парламенте. В частности, из-за разногласий они не могли принять проект бюджета на будущий год, а также пытались добиться импичмента для нескольких высокопоставленных чиновников.

На улицы Сеула вывели военную технику, солдаты блокировали здание парламента. Депутаты спустя 150 минут после введения военного положения проголосовали за его отмену, несмотря на запрет любой политической деятельности во время военного положения. Согласно конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента Юна.

14 декабря им удалось отстранить его со второй попытки. Обязанности президента перешли к премьер-министру Хан Док Су, однако 27 декабря импичмент объявили и ему. Сейчас и.о. президента является министр финансов Чхве Сан Мок.

Полиция Южной Кореи из-за введения военного положения начала расследование в отношении Юн Сок Ёля по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.