 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Объявивший военное положение Юн Сок Ёль пообещал «бороться до конца»

Объявивший военное положение в Южной Корее Юн Сок Ёль пообещал бороться до конца
Накануне суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, который месяц назад объявил в стране военное положение и которому в итоге был объявлен импичмент. В письме своим сторонникам политик пообещал «бороться до конца»
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: South Korean Presidential Office / Getty Images)

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому недавно был объявлен импичмент и против которого продолжается расследование по делу о мятеже из-за объявления в стране военного положения, пообещал своим сторонникам «бороться до конца», поблагодарив их за поддержку. Об этом сообщает Rеuters со ссылкой на обращение политика.

Накануне Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Yonhap писало, что это первый случай в истории страны, когда был выдан ордер на арест де-факто действующего президента. Конституционный суд начал рассмотрение дела об импичменте Юна 27 декабря, решение должно быть вынесено в течение 180 дней с момента поступления дела в суд. До этого Юн Сок Ёль считается временно отстраненным от должности.

После решения об аресте возле резиденции Юн Сок Ёля начали собираться его сторонники. Reuters пишет о сотнях человек.

«Я наблюдаю в прямом эфире на YouTube за всей той тяжелой работой, которую вы делаете. Я буду бороться до конца, чтобы защитить эту страну вместе с вами», — цитирует агентство заявление Юн Сок Ёля, переданное через его адвоката.

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Юн Сок Ёля
Политика
Юн Сок Ёль

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение из-за конфликта с оппозиционными партиями в парламенте. В частности, из-за разногласий они не могли принять проект бюджета на будущий год, а также пытались добиться импичмента для нескольких высокопоставленных чиновников.

На улицы Сеула вывели военную технику, солдаты блокировали здание парламента. Депутаты спустя 150 минут после введения военного положения проголосовали за его отмену, несмотря на запрет любой политической деятельности во время военного положения. Согласно конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента Юна.

14 декабря им удалось отстранить его со второй попытки. Обязанности президента перешли к премьер-министру Хан Док Су, однако 27 декабря импичмент объявили и ему. Сейчас и.о. президента является министр финансов Чхве Сан Мок.

Полиция Южной Кореи из-за введения военного положения начала расследование в отношении Юн Сок Ёля по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Читайте РБК в Telegram

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Юн Сок Ёль Южная Корея импичмент президент арест
Материалы по теме
Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Юн Сок Ёля
Политика
Предложивший ввести военное положение в Южной Корее министр покинул пост
Политика
Глава Минобороны Южной Кореи извинился за военное положение и уволился
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Экономисты оценили для FT угрозы экономике Европы после прихода ТрампаПолитика, 11:33
Мы «сидим в смартфоне» два месяца в году: как сохранить продуктивностьPro, 11:20
S7 рассказала детали, как в Норильске съехал с полосы самолетОбщество, 11:16
Россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбереженийФинансы, 10:53
Аниматоры добились выплаты через суд после корпоративаОбщество, 10:47
Полицейским разрешат свободно заходить в дома нелегальных мигрантовОбщество, 10:41
Объявивший военное положение Юн Сок Ёль пообещал «бороться до конца»Политика, 10:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Полиция Южной Кореи провела обыски после крушения самолета Jeju AirОбщество, 10:16
38 готовых фраз на все случаи жизни от ученика Маршалла РозенбергаPro, 10:08
Самые громкие скандалы в мире спорта в 2024 годуСпорт, 10:04
Как выглядит место около клуба в Нью-Йорке, где открыли стрельбуПолитика, 09:49
В подконтрольной ВСУ части Запорожья заявили о повреждении инфраструктурыПолитика, 09:41
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 годаИнвестиции, 09:34
Каким будет 2025 год: прогнозы Маска, Далио и других гуруPro, 09:33