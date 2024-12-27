Конституционный суд Южной Кореи начал процесс по делу экс-президента

Конституционный суд Южной Кореи начал процесс по делу экс-президентаПредседательствующий судья был назначен самим Юн Сок Ёлем
27 декабря Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте бывшего президента республики Юн Сок Ёля, смещенного Национальным собранием (однопалатный парламент республики) с должности после попытки ввести в стране военное положение.
Решение по делу должно быть вынесено в течение 180 дней с момента его поступления в суд. Из-за того что три из девяти судейских позиций сейчас вакантны, для утверждения импичмента Юна понадобится единогласное решение всех шести судей. Если все выскажутся за, то будут назначены новые президентские выборы в течение следующих 60 дней. Если хотя бы один выскажется против, то Юна восстановят в должности.
Несмотря на широкую общественную и политическую поддержку импичмента, его отмена все же возможна: председательствовать на судебных заседаниях будет судья Чон Хён Сик, назначенный Юном в декабре 2023 году и, очевидно, лояльный ему. Кроме того, спустя всего три дня после военного положения, которое в итоге действовало несколько часов, опальный президент поставил невестку судьи во главу Комиссии по установлению истины и примирению. Оппозиция расценила это назначение как попытку Юна подстраховаться перед началом судебных слушаний.
Президент Южной Кореи избирается на один пятилетний срок без возможности переизбрания. Юн Сок Ёль победил на выборах в марте 2022 года с минимальным преимуществом в истории страны — 0,7%. В мае того же года Юн вступил в должность, его полномочия истекают в 2027 году.
С основания Республики Корея в 1948 году импичмент президенту объявляли всего дважды — Но Му Хёну в 2004-м (правда, Конституционный суд отменил решение об импичменте и восстановил его в должности) и Пак Кын Хе в 2016-м.
За что Юну объявили импичмент
Поздним вечером 3 декабря Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения — впервые с 1980 года. Свой шаг он объяснил действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил» — так консерваторы нередко называют оппозиционную Демократическую партию («Тобуро»), выступающую за нормализацию отношений с КНДР.
В последнее время разногласия между президентом и парламентом, где у «Тобуро» большинство, обострились. Национальное собрание захотело сократить предложенный Юном проект бюджета, а также инициировало процедуру импичмента ряда правительственных чиновников, включая прокуроров, отказавшихся предъявлять первой леди Ким Кон Хи обвинения по подозрению в манипуляциях с ценами на акции Deutsch Motors, автодилера BMW в Корее, в период с 2009 по 2012 год.
С введением военного положения в стране запрещается любая политическая деятельность, включая работу парламента и партий. Однако большая часть депутатов срочно приехала в Национальное собрание до того, как туда прибыли военные. Забаррикадировавшись, все 190 собравшихся депутатов проголосовали за отмену военного положения.
Согласно Конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря Юн отменил военное положение. В тот же день Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента президента. Однако первая попытка оказалась неудачной: не удалось собрать кворум из-за решения членов правящей партии «Сила народа» бойкотировать голосование. Однако, после того как 12 декабря Юн выпустил очередное видеообращение, в котором стал оправдывать введение военного положения, его однопартийцы изменили мнение и 14 декабря поддержали импичмент.
Юн Сок Ёль был незамедлительно лишен всех президентских полномочий и неприкосновенности. Впрочем, он продолжает получать зарплату (примерно $14 тыс. в месяц), живет в президентской резиденции и может пользоваться положенными главе государства кортежем, личным бортом и охраной. Временно исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Дак Су.
Почему экс-президенту грозит тюрьма
Вскоре после отмены военного положения Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц и полиция Южной Кореи начали расследование в отношении Юна по подозрению в мятеже, злоупотреблении властью и государственной измене. Последнее преступление считается одним из наиболее тяжких и предусматривает наказание вплоть до смертной казни (впрочем, последний раз подобный приговор был приведен в исполнение в 1997 году).
Адвокаты Юна намерены оспорить это обвинение в суде. По их словам, Юн, в прошлом занимавший пост генпрокурора, хорошо ориентируется в законах и на момент введения военного положения воспринял внутриполитическую ситуацию как чрезвычайную, а потому был убежден в собственной правоте. «Что это за государственная измена — публично заявлять перед всем миром: я собираюсь совершить государственную измену?» — заявил представитель экс-президента Сок Дон Хён. Правоохранительным органам пока так и не удалось допросить Юна.
«Тобуро» потребовала от и.о. президента подписать законопроекты о начале специального расследования в отношении Юна, а также назначить трех недостающих членов Конституционного суда, пригрозив в противном случае объявить импичмент уже самому Хану. 26 декабря предложение об импичменте и.о. президента было внесено в парламент, голосование по нему также запланировано на пятницу.
Для импичмента обычного должностного лица требуется простое большинство голосов, что не составляет сложности для оппозиционных партий, у которых 192 из 300 мест; а вот для импичмента президента — две трети. Депутаты расходятся во мнении относительно того, к какой категории отнести и.о. президента — прецедентов со смещением кого-либо с этой должности в стране попросту не было. В случае успеха оппозиции следующим и.о. главы государства станет вице-премьер и министр финансов Чхве Сан Мок.
Из трех ныне живых бывших президентов Южной Кореи всего один не побывал за решеткой — это Мун Чжэ Ин, предшественник Юн Сок Ёля. Хотя и он сейчас проходит подозреваемым по делу о коррупции — следователи считают, что Мун оказывал услуги основателю одной из корейских авиакомпаний в обмен на назначение ее руководителем одного из своих родственников.
Занимавшей президентский пост до него Пак Кын Хе в декабре 2016 года был объявлен импичмент из-за коррупционного скандала с участием ее подруги; в марте 2017 года Конституционный суд подтвердил это решение. В том же месяце Пак была арестована, в апреле ей предъявили обвинения в злоупотреблении властью, взяточничестве и разглашении государственных секретов. Спустя год суд приговорил ее к 24 годам заключения, впоследствии этот срок был увеличен до 25 лет, а затем сокращен до 20. В декабре 2021 года президент Мун объявил о помиловании Пак.
Ее предшественник на посту президента Южной Кореи (2008–2013 годы) Ли Мён Бак в 2018 году был приговорен к 15 годам — также за коррупцию; впоследствии срок был увеличен до 17 лет. В декабре 2022 года Ли был помилован Юн Сок Ёлем.
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