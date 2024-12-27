Конституционный суд Южной Кореи начал процесс по делу экс-президента

В Сеуле началось предварительное заседание Конституционного суда по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля. Для утверждения нужно полное согласие, в противном случае Юна восстановят в должности. Подробнее — в статье РБК

Протестующий с плакатом «Конституционный суд должен немедленно принять решение об импичменте президента Юн Сок Ель» перед зданием конституционного суда в Сеуле, Южная Корея, 16 декабря 2024 года (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

27 декабря Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте бывшего президента республики Юн Сок Ёля, смещенного Национальным собранием (однопалатный парламент республики) с должности после попытки ввести в стране военное положение.

Решение по делу должно быть вынесено в течение 180 дней с момента его поступления в суд. Из-за того что три из девяти судейских позиций сейчас вакантны, для утверждения импичмента Юна понадобится единогласное решение всех шести судей. Если все выскажутся за, то будут назначены новые президентские выборы в течение следующих 60 дней. Если хотя бы один выскажется против, то Юна восстановят в должности.

Несмотря на широкую общественную и политическую поддержку импичмента, его отмена все же возможна: председательствовать на судебных заседаниях будет судья Чон Хён Сик, назначенный Юном в декабре 2023 году и, очевидно, лояльный ему. Кроме того, спустя всего три дня после военного положения, которое в итоге действовало несколько часов, опальный президент поставил невестку судьи во главу Комиссии по установлению истины и примирению. Оппозиция расценила это назначение как попытку Юна подстраховаться перед началом судебных слушаний.

Президент Южной Кореи избирается на один пятилетний срок без возможности переизбрания. Юн Сок Ёль победил на выборах в марте 2022 года с минимальным преимуществом в истории страны — 0,7%. В мае того же года Юн вступил в должность, его полномочия истекают в 2027 году. С основания Республики Корея в 1948 году импичмент президенту объявляли всего дважды — Но Му Хёну в 2004-м (правда, Конституционный суд отменил решение об импичменте и восстановил его в должности) и Пак Кын Хе в 2016-м.

За что Юну объявили импичмент

Поздним вечером 3 декабря Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения — впервые с 1980 года. Свой шаг он объяснил действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил» — так консерваторы нередко называют оппозиционную Демократическую партию («Тобуро»), выступающую за нормализацию отношений с КНДР.

В последнее время разногласия между президентом и парламентом, где у «Тобуро» большинство, обострились. Национальное собрание захотело сократить предложенный Юном проект бюджета, а также инициировало процедуру импичмента ряда правительственных чиновников, включая прокуроров, отказавшихся предъявлять первой леди Ким Кон Хи обвинения по подозрению в манипуляциях с ценами на акции Deutsch Motors, автодилера BMW в Корее, в период с 2009 по 2012 год.

С введением военного положения в стране запрещается любая политическая деятельность, включая работу парламента и партий. Однако большая часть депутатов срочно приехала в Национальное собрание до того, как туда прибыли военные. Забаррикадировавшись, все 190 собравшихся депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Согласно Конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря Юн отменил военное положение. В тот же день Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента президента. Однако первая попытка оказалась неудачной: не удалось собрать кворум из-за решения членов правящей партии «Сила народа» бойкотировать голосование. Однако, после того как 12 декабря Юн выпустил очередное видеообращение, в котором стал оправдывать введение военного положения, его однопартийцы изменили мнение и 14 декабря поддержали импичмент.

Юн Сок Ёль был незамедлительно лишен всех президентских полномочий и неприкосновенности. Впрочем, он продолжает получать зарплату (примерно $14 тыс. в месяц), живет в президентской резиденции и может пользоваться положенными главе государства кортежем, личным бортом и охраной. Временно исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Дак Су.

Почему экс-президенту грозит тюрьма

Вскоре после отмены военного положения Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц и полиция Южной Кореи начали расследование в отношении Юна по подозрению в мятеже, злоупотреблении властью и государственной измене. Последнее преступление считается одним из наиболее тяжких и предусматривает наказание вплоть до смертной казни (впрочем, последний раз подобный приговор был приведен в исполнение в 1997 году).

Адвокаты Юна намерены оспорить это обвинение в суде. По их словам, Юн, в прошлом занимавший пост генпрокурора, хорошо ориентируется в законах и на момент введения военного положения воспринял внутриполитическую ситуацию как чрезвычайную, а потому был убежден в собственной правоте. «Что это за государственная измена — публично заявлять перед всем миром: я собираюсь совершить государственную измену?» — заявил представитель экс-президента Сок Дон Хён. Правоохранительным органам пока так и не удалось допросить Юна.

«Тобуро» потребовала от и.о. президента подписать законопроекты о начале специального расследования в отношении Юна, а также назначить трех недостающих членов Конституционного суда, пригрозив в противном случае объявить импичмент уже самому Хану. 26 декабря предложение об импичменте и.о. президента было внесено в парламент, голосование по нему также запланировано на пятницу.

Для импичмента обычного должностного лица требуется простое большинство голосов, что не составляет сложности для оппозиционных партий, у которых 192 из 300 мест; а вот для импичмента президента — две трети. Депутаты расходятся во мнении относительно того, к какой категории отнести и.о. президента — прецедентов со смещением кого-либо с этой должности в стране попросту не было. В случае успеха оппозиции следующим и.о. главы государства станет вице-премьер и министр финансов Чхве Сан Мок.