Президент Южной Кореи в третий раз не явился на допрос по делу о мятеже

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в третий раз не явился на допрос в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) по делу о декабрьском мятеже. Из-за этого ему грозит арест, сообщает агентство Yonhap.

До этого он пропустил повестки, назначенные на 18 и 25 декабря. Третья проигнорированная повестка, согласно юридической практике, считается последней перед подачей заявления на ордер на арест.

3 декабря Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения — впервые с 1980 года. Свой шаг он объяснил действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил» — так консерваторы нередко называют оппозиционную Демократическую партию («Тобуро»), выступающую за нормализацию отношений с КНДР. Президент позднее извинился за введение военного положения.

Ранее Национальное собрание захотело сократить предложенный Юном проект бюджета, а также инициировало процедуру импичмента ряда правительственных чиновников, отказавшихся предъявлять обвинения первой леди Ким Кон Хи за манипуляции с ценами на акции автодилера BMW в стране.

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. 27 декабря Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте бывшего президента.