 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Южной Кореи в третий раз не явился на допрос по делу о мятеже

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в третий раз не явился на допрос в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) по делу о декабрьском мятеже. Из-за этого ему грозит арест, сообщает агентство Yonhap.

До этого он пропустил повестки, назначенные на 18 и 25 декабря. Третья проигнорированная повестка, согласно юридической практике, считается последней перед подачей заявления на ордер на арест.

Президент Южной Кореи избежал импичмента
Политика
Юн Сок Ёль

3 декабря Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения — впервые с 1980 года. Свой шаг он объяснил действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил» — так консерваторы нередко называют оппозиционную Демократическую партию («Тобуро»), выступающую за нормализацию отношений с КНДР. Президент позднее извинился за введение военного положения.

Ранее Национальное собрание захотело сократить предложенный Юном проект бюджета, а также инициировало процедуру импичмента ряда правительственных чиновников, отказавшихся предъявлять обвинения первой леди Ким Кон Хи за манипуляции с ценами на акции автодилера BMW в стране.

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. 27 декабря Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте бывшего президента.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Южная Корея допрос мятеж Юн Сок Ёль
Материалы по теме
Конституционный суд Южной Кореи начал процесс по делу экс-президента
Политика
Председатель правящей партии Южной Кореи подал в отставку
Политика
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
При крушении самолета Jeju Air погибли более 60 человекОбщество, 06:33
Президент Южной Кореи в третий раз не явился на допрос по делу о мятежеПолитика, 06:26
Лавров заявил, что Сирия не сообщала о пересмотре соглашений насчет базПолитика, 06:21
Александр Овечкин забросил первую шайбу после возвращения на ледСпорт, 06:17
Ким Чен Ын заявил о «сверхжесткой ответной» политике в отношении СШАПолитика, 06:15
Число погибших при крушении самолета Jeju Air выросло до 47 человекОбщество, 05:46
Власти назвали предварительную причину крушения самолета Jeju AirОбщество, 05:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Несколько человек выжили при крушении самолета Jeju Air в Южной КорееОбщество, 05:03
NYP рассказала о «чистках» в полиции Нью-Йорка из-за секс-скандалаОбщество, 04:45
Почти 30 человек погибли при крушении самолета Jeju Air в Южной КорееОбщество, 04:25
Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее⁠Общество, 04:03
Основатель сингапурского трейдера Hin Leong Trading обанкротилсяБизнес, 03:58
Греция решила передать Украине 24 ракеты RIM-7 Sea SparrowПолитика, 03:31
Вице-премьер Сербии объяснил планы США ввести санкции против компании NISПолитика, 03:28