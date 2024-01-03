Глава МИД Польши призвал Запад передать Киеву ракеты большой дальности

Запад должен предоставить Украине ракеты большой дальности, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Путин предупреждал, что чем более дальнобойные системы будут у Украины, тем больше Россия будет отодвигать угрозу

Радослав Сикорский (Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / Global Look Press)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ужесточить санкции против России и предоставить в распоряжение украинской армии ракеты большой дальности.

Об этом он написал в соцети X (бывший Twitter).

По его словам, это оружие позволит украинской стороне «уничтожить стартовые площадки и командные центры».

Киев неоднократно обращался к США и странам Запада с просьбой предоставить ракеты большой дальности, в частности тактические ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

В октябре 2023 года в Белом доме подтвердили, что передали Украине небольшую партию ракет этого типа, однако с дальностью поражения 165 км.

Вашингтон неоднократно выступал против применения поставляемых на Украину ракетных вооружения для ударов по территории Российской Федерации.

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Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября 2023 года сообщил, что ВСУ уже применяли ракеты ATACMS. Он заверил, что договоренности между ним и президентом США Джо Байденом выполняются «метко».



Российская сторона начала крупные ракетные атаки по украинской территории в октябре 2022 года. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

30 декабря произошел ракетный обстрел Белгорода, в результате которого погибли, по последним данным, 25 человек. Минобороны России тогда сообщило, что Киев использовал для атаки две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства. При этом ракеты «Ольха» и большая часть снарядов РСЗО были сбиты, на город упали их обломки и боевые части.

Российская сторона сообщила, что в ответ ракетами были поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове.



«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — говорится в сообщении.

2 января Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и его пригородах. В ведомстве уточнили, что удару подверглись предприятия, выполнявшие заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту оружия и военной техники, а также места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами.



«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — отчитались в министерстве.

Президент Владимир Путин, комментируя возможность передачи дальнобойных ракет Киеву, говорил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ». В МИД России предупреждали об эскалации в случае такого шага со стороны США.