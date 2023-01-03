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Почти 80% шведов отказались от изменения законов ради вступления в НАТО

Dagens Nyheter: 79% шведов не согласны менять законы ради одобрения Турцией заявки в НАТО
Требования Турции не должны стать причиной изменения законов Швеции, считают 79% опрошенных жителей королевства. Однако 10% сочли, что главная цель — вступление в НАТО, даже если станет необходимым идти на компромиссы
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Шведские законы и правовые принципы не следует изменять из-за требований Турции, относящихся к рассмотрению заявки страны на вступление в НАТО. Так считают 79% опрошенных жителей королевства, следует из результатов опроса, пишет Dagens Nyheter.

Большинство шведов согласились с вариантом ответа, который подразумевал, что Швеция «должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции». От этого не стоит отходить, «даже если это отсрочит наше членство в НАТО».

При этом 10% опрошенных выразили уверенность, что главная цель Стокгольма состоит в том, чтобы «попытаться как можно быстрее вступить в НАТО», даже если это вынудит идти на компромиссы.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, однако процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия. Для вступление в НАТО необходимо согласие всех членов НАТО. Ключевым требованием турецких властей стала выдача граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о «Рабочей партии Курдистана» (РПК). В начале декабря Анкара уже получила от Стокгольма одного из членов РПК, он безуспешно просил в Швеции убежище.

При этом в середине декабря Верховный суд Швеции отклонил запрос Анкары на экстрадицию турецкого гражданина 19 декабря. Суд указал, что выдача невозможна, поскольку речь идет о «так называемых политических преступлениях» и есть риск «преследования, основанного на политических взглядах», по возвращении экстрадированного на родину.

Шведское агентство ТТ указывало, что Турция требовала экстрадиции 55-летнего журналиста Бюлента Кенеша, бывшего редактора англоязычной газеты Today's Zaman. Владельцы издания были связаны с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который, по версии Анкары, был вдохновителем попытки военного переворота в июле 2016 года, отмечает Associated Press. Структура Гюлена ФЕТО считается в Турции террористической. Кенеш находился в Швеции как беженец. В Анкаре решение шведского Верховного суда раскритиковали.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Швеция НАТО Турция расширение НАТО
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