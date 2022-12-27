В шведский список слов года вошли «цены Путина» и энергетическая бедность

Фото: Jessica Gow / Reuters

Шведский языковой институт Isof (Institutet för språk och folkminnen, Институт языков и фольклора) опубликовал список из 35 слов, вошедших в обиход жителей страны в 2022 году. Об этом сообщается на сайте института.

В списке есть слово Putinpris — «цена Путина», то есть стоимость чего-то, что подорожало после начала боевых действий на Украине. Несколько слов и словосочетаний связаны со сферой энергетики: energifattigdom и energikrig, что означает «энергетическую бедность» и «энергетическую войну» соответственно. В список попало kamikazedrönare — дрон-камикадзе, беспилотник, начиненный взрывчаткой.

В институте слова, вошедшие в обиход шведов в 2022 году, назвали переходом «от пандемии к пермакризису». «Вероятно, пермакризис — слово, которое сейчас наиболее четко описывает мир», — говорится в пояснительной колонке к списку слов.

1 ноября британский словарь Collins назвал permacrisis в качестве слова года. Этот термин образован из слов permanent («постоянный, перманентный») и crisis («кризис»). Оно означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».

Ранее президент США Джо Байден также назвал рост цен на бензин в США «подорожанием Путина». Однако российский президент, комментируя это, заявил, что Россия к кризису на Западе отношения не имеет, а те, кто пытаются ее в чем-то ограничить, ограничивают сами себя.