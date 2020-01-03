В правительстве нашли временный вариант для поставок нефти в Белоруссию

Поставки российской нефти в Белоруссию были прекращены с начала года из-за отсутствия договоренностей по стоимости сырья и подписанных контрактов между компаниями России и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС источник в российских правительственных кругах.

При этом, по его словам, российские компании предлагали сохранить условия 2019 года. По словам собеседника агентства, на время переговоров стороны смогли найти временный вариант в виде разовых поставок партий сырья на белорусские НПЗ из ресурсов независимых поставщиков.

«Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время», — сказал он.

С 1 января был приостановлен экспорт нефти в Белоруссию, загрузка мощностей белорусских НПЗ была снижена до максимально разрешенного значения. ТАСС со ссылкой на источник писал, что Белоруссия обладает запасами около полмиллиона тонн нефти, которые смогут обеспечить работу в штатном режиме на протяжении 20 дней. Российская компания «Транснефть» сообщала, что на начало года от нефтяных компаний не поступали заявки на прокачку сырья на белорусские заводы.