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Трамп назвал своего бывшего стратега «потерявшим рассудок»
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Трамп назвал своего бывшего стратега «потерявшим рассудок»
Политика, 03 янв, 23:37
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Трамп назвал своего бывшего стратега «потерявшим рассудок»
Экс-советник по стратегическим вопросам Дональда Трампа негативно отозвался о встрече членов предвыборного штаба республиканца с российским адвокатом Весельницкой. Президент США сказал, что тот «потерял рассудок»
Дональд Трамп (в центре) и Стив Бэннон (справа) (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова своего бывшего советника Стива Бэннона о том, что встреча представителей предвыборного штаба с россиянкой Натальей Весельницкой была «предательской» и «непатриотичной». Глава государства заявил, что когда Бэннона уволили, он «не только потерял работу, но и рассудок», передает Reuters.

Трамп подчеркнул, что «Бэннон не имеет никакого отношения» к нему самому и к тому, что кандидат от республиканцев одержал победу на президентских выборах 2016 года. «Стив имел очень малое отношение к нашей исторической победе, которую обеспечили забытые (предыдущими администрациями. — РБК) мужчины и женщины страны. Но Стив имел полное отношение к тому, что мы потеряли сенатора от Алабамы, хотя республиканцы удерживали кресло сенатора более чем 30 лет», — сказал президент США.

После этого пресс-служба Белого дома также назвала слова Бэннона «смехотворными», сообщает агентство. В администрации президента США подчеркнули, что Трамп не встречался с Весельницкой.

Критика со стороны Трампа последовала за публикацией британской газеты The Guardian о книге «Огонь и ярость: внутри Белого Дома Трампа», рассказывающей о президенте и его администрации. Ее автор, американский публицист Майкл Вулфф, побеседовал с Бэнноном, и тот сказал, что считает встречу с Весельницкой «предательской», «непатриотичной» и «плохой затеей». Вулфф пишет, что Бэннон говорил об этой встрече «с издевкой». Бывший советник предвыборного штаба также допустил, что Дональд Трамп-младший, присутствовавший на встрече с Весельницкой сын президента, так или иначе привлек своего отца ко встрече.

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Часть политиков и населения США разделяют подозрения в том, что Россия оказывала влияние на общественное мнение в ходе предвыборной гонки и что между Кремлем и командой Трампа были налажены те или иные связи. В июле 2017 года газета The New York Times, ссылаясь на конфиденциальные документы, написала, что представители штаба Трампа встречались с Весельницкой, у которой были «связи с Кремлем», контакт состоялся в июне 2016 года, сразу после того, как Трамп стал кандидатом в президенты от республиканцев. Трамп-младший не отрицал факт встречи, он также рассказал, что согласился поговорить с Весельницкой из-за обещаний компромата на Хиллари Клинтон, кандидата от демократов. Позднее он назвал ее «пустой тратой времени». Весельницкая, в свою очередь, рассказала, что встреча была связана с ее клиентом, а темой разговора была ситуация вокруг «закона Магнитского».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошлым летом информацию о встрече, сказал, что в Кремле «не знают», кто такая Наталья Весельницкая.

Бэннон проработал не только в избирательном штабе, но и в администрации Трампа. Он был главным стратегом президента до 18 августа 2017 года.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дональд Трамп , Стив Бэннон , Наталья Весельницкая
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