Рубио назвал мир на Украине возможным только при посредничестве США

Сюжет
Мирный план по Украине
По его словам, Трамп является единственным лидером, который может положить конец украинскому конфликту
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только при американском посредничестве, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время заседания кабинета министров в Белом доме. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

«Он [президент США Дональд Трамп] — единственный лидер в мире, который может помочь прекратить его [конфликт на Украине], и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, [спецпосланник Трампа] Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну», — сказал он.

The Times сообщила, что Рубио «отодвинули» от переговоров по Украине
Политика
Марко Рубио

Ранее сегодня в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Также на переговорах присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны во встрече принимают участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков. Переговоры посвящены обсуждению плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

Встреча в Кремле проходит после переговоров США с украинской делегацией во Флориде. Стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО, а после встречи глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что удалось добиться значительного прогресса, однако отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей проработке.

Как сообщал Axios, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы представить российской стороне и финализировать обновленную версию мирного плана США. Документ, который изначально состоял из 28 пунктов, был сокращен до 22 пунктов и переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией.

Полина Харчевникова
Дональд Трамп Украина США переговоры Марко Рубио
Марко Рубио
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
