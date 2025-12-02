Рубио назвал мир на Украине возможным только при посредничестве США

По его словам, Трамп является единственным лидером, который может положить конец украинскому конфликту

Марко Рубио (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только при американском посредничестве, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время заседания кабинета министров в Белом доме. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

«Он [президент США Дональд Трамп] — единственный лидер в мире, который может помочь прекратить его [конфликт на Украине], и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, [спецпосланник Трампа] Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну», — сказал он.

Ранее сегодня в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Также на переговорах присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны во встрече принимают участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков. Переговоры посвящены обсуждению плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

Встреча в Кремле проходит после переговоров США с украинской делегацией во Флориде. Стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО, а после встречи глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что удалось добиться значительного прогресса, однако отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей проработке.

Как сообщал Axios, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы представить российской стороне и финализировать обновленную версию мирного плана США. Документ, который изначально состоял из 28 пунктов, был сокращен до 22 пунктов и переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией.