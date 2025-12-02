Axios узнал о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским после Москвы
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер после визита в Москву отправятся в европейскую страну, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил журналист Axios Барак Равид.
«Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что из Москвы они отправятся в европейскую страну и встретятся с президентом Украины Зеленским», — написал он в Х.
Уиткофф и Кушнер 2 декабря прибыли в Москву. Их встреча с Путиным ожидается вечером. Зеленский находится с визитом в Ирландии.
На пресс-конференции после встречи с ирландским премьер-министром Михолом Мартином украинский президент заявил, что Киев будет «ждать результатов переговоров между США и Россией» и отреагирует соответствующим образом, возможно проведя последующие встречи, передает The Guardian. Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть реальные результаты переговоров Москвы и Вашингтона.
Он отметил, что не готов публично обсуждать детали проекта мирного соглашения, но рассказал, что наиболее чувствительные вопросы касаются территорий, гарантий безопасности Украины, а также использования российских замороженных за рубежом активов. «Я считаю эти три темы наиболее чувствительными и важными. И я думаю, что наши команды продолжат работать над этим», — приводит слова Зеленского The Guardian.
В ЕС хотят предоставить Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия, где находится депозитарий Euroclear, в котором размещена основная часть заблокированных активов. По данным Politico, США планируют вернуть эти активы России после подписания мирного соглашения. Москва называет любые действия со своими активами воровством и предупреждает о юридических последствиях.
Перед встречей с Мартином украинский президент рассказал, что поручил переговорной делегации Киева поддерживать постоянный контакт с американской стороной. «Секретарь СНБО Украины [Рустем Умеров] будет в постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч», — написал он в телеграм-канале.
О мирном плане США из 28 пунктов стало известно две недели назад. Среди его авторов называли Уиткоффа и Кушнера. Затем прошли переговоры украинской и американской сторон в Женеве и в Майами, после чего проект был «существенно доработан», сообщали в Белом доме. Киев и Вашингтон заявляли о прогрессе.
Путин допускал, что предложения США могут стать основой мирного урегулирования. Цель визита в Москву Уиткоффа и Кушнера — представить российской стороне и по возможности финализировать обновленную версию американского мирного плана по Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили