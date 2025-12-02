 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Axios узнал о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским после Москвы

Axios: Уиткофф и Кушнер после визита в Москву могут встретиться с Зеленским
Сюжет
Мирный план по Украине
Ожидается, что после встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским в «европейской стране», пишет журналист Axios Равид. Зеленский заявил об ожидании результатов переговоров Москвы и Вашингтона
Самолёт делегации США в московском аэропорту Внуково-2
Самолёт делегации США в московском аэропорту Внуково-2 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер после визита в Москву отправятся в европейскую страну, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что из Москвы они отправятся в европейскую страну и встретятся с президентом Украины Зеленским», — написал он в Х.

Уиткофф и Кушнер 2 декабря прибыли в Москву. Их встреча с Путиным ожидается вечером. Зеленский находится с визитом в Ирландии.

На пресс-конференции после встречи с ирландским премьер-министром Михолом Мартином украинский президент заявил, что Киев будет «ждать результатов переговоров между США и Россией» и отреагирует соответствующим образом, возможно проведя последующие встречи, передает The Guardian. Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть реальные результаты переговоров Москвы и Вашингтона.

Он отметил, что не готов публично обсуждать детали проекта мирного соглашения, но рассказал, что наиболее чувствительные вопросы касаются территорий, гарантий безопасности Украины, а также использования российских замороженных за рубежом активов. «Я считаю эти три темы наиболее чувствительными и важными. И я думаю, что наши команды продолжат работать над этим», — приводит слова Зеленского The Guardian.

В ЕС хотят предоставить Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия, где находится депозитарий Euroclear, в котором размещена основная часть заблокированных активов. По данным Politico, США планируют вернуть эти активы России после подписания мирного соглашения. Москва называет любые действия со своими активами воровством и предупреждает о юридических последствиях. 

Зеленский заявил о появлении шанса на завершение конфликта
Политика
Владимир Зеленский

Перед встречей с Мартином украинский президент рассказал, что поручил переговорной делегации Киева поддерживать постоянный контакт с американской стороной. «Секретарь СНБО Украины [Рустем Умеров] будет в постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч», — написал он в телеграм-канале.

О мирном плане США из 28 пунктов стало известно две недели назад. Среди его авторов называли Уиткоффа и Кушнера. Затем прошли переговоры украинской и американской сторон в Женеве и в Майами, после чего проект был «существенно доработан», сообщали в Белом доме. Киев и Вашингтон заявляли о прогрессе.

Путин допускал, что предложения США могут стать основой мирного урегулирования. Цель визита в Москву Уиткоффа и Кушнера — представить российской стороне и по возможности финализировать обновленную версию американского мирного плана по Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным
Политика
Переговоры Путина и Уиткоффа начнутся после 17:00 мск
Политика
Дмитриев и Уиткофф выехали из аэропорта Внуково
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 18:28 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 18:28
Путин заявил, что спецоперация на Украине идет «хирургическими методами» Политика, 18:36
Рынок акций упал на фоне слов Путина про войну с Европой Инвестиции, 18:35
Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря Политика, 18:26
Володин призвал Думу «не стоять в стороне» из-за «дела Долиной» Общество, 18:25
Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины Политика, 18:21
Путин отвел несколько дней на взятие под контроль Купянска-Узлового Политика, 18:20
Путин рассказал, какой ответ готова дать Россия на атаки на танкеры Политика, 18:19
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости Политика, 18:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ опустил курс доллара до минимума за 2,5 года Инвестиции, 18:11
Путин рассказал об особом значении Красноармейска Политика, 18:07
Путин поручил правительству создать программу IPO и SPO госкомпаний Инвестиции, 18:04
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59