Axios узнал о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским после Москвы

Axios: Уиткофф и Кушнер после визита в Москву могут встретиться с Зеленским

Ожидается, что после встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским в «европейской стране», пишет журналист Axios Равид. Зеленский заявил об ожидании результатов переговоров Москвы и Вашингтона

Самолёт делегации США в московском аэропорту Внуково-2 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер после визита в Москву отправятся в европейскую страну, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что из Москвы они отправятся в европейскую страну и встретятся с президентом Украины Зеленским», — написал он в Х.

Уиткофф и Кушнер 2 декабря прибыли в Москву. Их встреча с Путиным ожидается вечером. Зеленский находится с визитом в Ирландии.

На пресс-конференции после встречи с ирландским премьер-министром Михолом Мартином украинский президент заявил, что Киев будет «ждать результатов переговоров между США и Россией» и отреагирует соответствующим образом, возможно проведя последующие встречи, передает The Guardian. Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть реальные результаты переговоров Москвы и Вашингтона.

Он отметил, что не готов публично обсуждать детали проекта мирного соглашения, но рассказал, что наиболее чувствительные вопросы касаются территорий, гарантий безопасности Украины, а также использования российских замороженных за рубежом активов. «Я считаю эти три темы наиболее чувствительными и важными. И я думаю, что наши команды продолжат работать над этим», — приводит слова Зеленского The Guardian.

В ЕС хотят предоставить Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия, где находится депозитарий Euroclear, в котором размещена основная часть заблокированных активов. По данным Politico, США планируют вернуть эти активы России после подписания мирного соглашения. Москва называет любые действия со своими активами воровством и предупреждает о юридических последствиях.

Перед встречей с Мартином украинский президент рассказал, что поручил переговорной делегации Киева поддерживать постоянный контакт с американской стороной. «Секретарь СНБО Украины [Рустем Умеров] будет в постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч», — написал он в телеграм-канале.

О мирном плане США из 28 пунктов стало известно две недели назад. Среди его авторов называли Уиткоффа и Кушнера. Затем прошли переговоры украинской и американской сторон в Женеве и в Майами, после чего проект был «существенно доработан», сообщали в Белом доме. Киев и Вашингтон заявляли о прогрессе.

Путин допускал, что предложения США могут стать основой мирного урегулирования. Цель визита в Москву Уиткоффа и Кушнера — представить российской стороне и по возможности финализировать обновленную версию американского мирного плана по Украине.