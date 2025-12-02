Зеленский заявил о появлении шанса на завершение конфликта

Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту. Об этом он заявил в день, когда делегация США приехала в Москву на переговоры с Путиным. Уже завтра американцы могут встретиться с украинским лидером

Владимир Зеленский (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту. Его слова приводит Guardian.

Последний проект мирного плана состоит из 20 пунктов, над которыми работали на переговорах в Женеве и Флориде, пояснил Зеленский. Однако «некоторые вещи еще предстоит проработать», добавил он.

Зеленский считает, что решения относительно Украины не должны приниматься без участия Киева. В то же время он признал, что «нет простых решений» для прекращения конфликта.

В частности, украинский лидер назвал территориальные переговоры, использование замороженных активов и будущие гарантии безопасности для Украины тремя ключевыми вопросами переговоров. При этом, говоря о российских активах, Зеленский подчеркнул, что «давно пора передать» их Украине, «чтобы мы могли надежно обеспечить как нашу оборону, так и наше восстановление».

Зеленский вместе с этим поблагодарил Ирландию за новый пакет помощи в виде нелетального оружия и энергоносителей и также отметил усилия Европы по финансированию Украины за счет замороженных российских активов. «Это принесет пользу не только нам, но и нашим партнерам», — считает он.

Ранее ABC News со ссылкой на источник писал, что Украина и США на переговорах делегаций во Флориде зашли в тупик в ходе обсуждения территориального вопроса в контексте урегулирования конфликта. По вопросу о территориальных уступках «прогресса нет», сказал собеседник телеканала. Он заявил, что Россия не готова обсуждать прекращение огня, а Украина — идти на территориальные уступки. Кроме того, стороны затронули судьбу замороженных российских активов. Этот вопрос является «ключевым для россиян», пояснил собеседник канала.

1 декабря Зеленский в Париже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они также созвонились с рядом европейских лидеров. По итогам переговоров Макрон сообщил о разработке предварительного подхода к гарантиям безопасности для Украины, лидеры ЕС обсудят его с США и партнерами по «коалиции желающих».

В ноябре после публикации проекта мирной инициативы Соединенными Штатами Евросоюз представил встречный план по урегулированию конфликта. По данным Reuters, он состоит из 27 пунктов и значительно отличается от американского.

Вечером 2 декабря состоится встреча спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. По данным Axios, после этого американские переговорщики отправятся «в европейскую страну и встретятся там с украинским президентом», чтобы проинформировать его об итогах беседы с российским лидером. Предположительно, это произойдет уже 3 декабря.

Путин говорил, что боевые действия прекратятся, лишь когда украинские войска покинут занимаемые территории в Донбассе. Он также допустил, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык».