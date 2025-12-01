 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Оператор танкера Mersin рассказал о взрывах на судне у берегов Сенегала

Танкер&nbsp;Mersin
Танкер Mersin (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

Четыре взрыва прогремели возле танкера Mersin у Сенегала перед тем, как вода начала поступать в машинное отделение, рассказали в управляющей компании судна, передает «РИА Новости».

Танкер под названием MERSİN, максимальная грузоподъемность которого составляет 50 тыс. т, имеет длину 183 м и ширину 32 м. Он был построен в 2009 году. Судно начало подавать сигналы бедствия несколько дней назад у берегов Сенегала. По версии Istanbul Haber, судно атаковал украинский дрон.

Материал дополняется.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:06 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:06
Как беспилотники помогают повысить доступность товаров и продуктов Национальные проекты, 13:19
Горелкин связал ограничения WhatsApp с утечкой переговоров дипломатов Технологии и медиа, 13:16
«РБК-Украина» узнал о требовании Киева личной встречи Трампа и Зеленского Политика, 13:16
В ФНС напомнили об истечении сроков уплаты налогов за жилье Недвижимость, 13:13
Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян Спорт, 13:10
Оператор танкера Mersin рассказал о взрывах на судне у берегов Сенегала Политика, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как обезличивание становится главным инструментом экономики данных РБК Компании, 13:00
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 12:50
Как прошел XI Ежегодный SOC Forum Пресс-центр, 12:49
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 12:49
Песков заявил о сложной неделе и перегруженном графике Путина Политика, 12:48
Кремль не стал делиться информацией о пребывании Асада в России Политика, 12:47