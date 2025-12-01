Оператор танкера Mersin рассказал о взрывах на судне у берегов Сенегала

Танкер Mersin (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

Четыре взрыва прогремели возле танкера Mersin у Сенегала перед тем, как вода начала поступать в машинное отделение, рассказали в управляющей компании судна, передает «РИА Новости».

Танкер под названием MERSİN, максимальная грузоподъемность которого составляет 50 тыс. т, имеет длину 183 м и ширину 32 м. Он был построен в 2009 году. Судно начало подавать сигналы бедствия несколько дней назад у берегов Сенегала. По версии Istanbul Haber, судно атаковал украинский дрон.

Материал дополняется.