Оператор танкера Mersin рассказал о взрывах на судне у берегов Сенегала
Четыре взрыва прогремели возле танкера Mersin у Сенегала перед тем, как вода начала поступать в машинное отделение, рассказали в управляющей компании судна, передает «РИА Новости».
Танкер под названием MERSİN, максимальная грузоподъемность которого составляет 50 тыс. т, имеет длину 183 м и ширину 32 м. Он был построен в 2009 году. Судно начало подавать сигналы бедствия несколько дней назад у берегов Сенегала. По версии Istanbul Haber, судно атаковал украинский дрон.
Материал дополняется.
