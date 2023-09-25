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Военная операция на Украине ,  
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Медведчук назвал три условия разрядки конфликта на Украине

Виктор Медведчук назвал три условия завершения конфликта на Украине
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Разрядка конфликта на Украине возможна при условии учета интересов и суверенитета не относящихся к Западу стран, «приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами», а также «понимания, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности», написал экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье для aif.ru.

Деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» была запрещена по решению украинского суда. Против Медведчука на родине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье о госизмене. В сентябре прошлого года политика в результате обмена военнопленными передали российской стороне, а на Украину тогда вернулись командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

По словам Медведчука, Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии военного невмешательства со стороны Запада. «Без этих гарантий любая страна может быть объявлена агрессивной, отсталой, коррупционной и недемократической, что якобы даст оправдание военного вмешательства», — считает он.

Политик предложил Западу «признать, что есть другие страны, где жизнь идет не по их правилам» и что у них «тоже есть свои интересы».

Украина, продолжил он, «давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения», а также ее накачивают оружием, «которое убивает все больше людей, как военных, так и гражданских». Украинский президент Владимир Зеленский своей политикой «доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют», их жизни — «расходный материал». «В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», — пишет политик.

По его словам, переговоры возможны лишь с теми, кто считает, что «в этом конфликте нужно в первую очередь спасать людей от гибели, а мир — от тотальной войны». «Ясно видно, что Зеленский с его окружением в число таких политиков не входят», — отметил он.

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Медведчук считает, что нужно создавать условия для общей безопасности, а не только для стран НАТО или других военных союзов. «А для этого нужно обновить ландшафт мировой политики. В складывающейся ситуации рассуждать о переговорах с Украиной вне их увязки с новой архитектурой международной безопасности <...> практического и даже теоретического смысла не имеет. Наступает время лидеров, дипломатов, управленцев, которые выкинут старую систему регулирования на свалку истории. Сегодня это — именно тот вызов, на который необходимо ответить», — заключил он.

Медведчук не раз высказывался о конфликте на Украине. В феврале он обвинял Зеленского в том, что тот пустил страну под нож «ради оваций» Запада и «красивой позы». Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан», — считает Медведчук.

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