Reuters сообщил, что G7 «очень близка» к соглашению о цене на нефть

Речь идет о лимите в $60 за баррель с возможностью пересмотра, что позволит удерживать цену на уровне 5% ниже рыночной, сообщил высокопоставленный представитель коалиции G7 и Австралии

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Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) «очень близки» к тому, чтобы согласовать ограничение цен на российскую нефть в $60 за баррель с возможностью пересмотра, это позволит удерживать этот предел на уровне 5% ниже рыночной цены, заявил высокопоставленный представитель коалиции [страны G7 и Австралия] журналистам, сообщает Reuters.

По его словам, страны должны договориться о предельной цене в ближайшие дни, самое позднее — в понедельник, 5 декабря. В этот день вступает в силу эмбарго ЕС на российскую нефть.

Газета The Wall Street Journal в то же время со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС пишет, что решение будет принято не раньше пятницы, 2 декабря. Согласовать уровень цен не удается из-за позиции Польши, которая, с одной стороны, согласна с введением потолка, с другой — настаивает на том, чтобы он был намного ниже цены, по которой продается российское сырье. По данным Reuters, Польша предлагала лимит в $30.

Чтобы расположить к себе Варшаву, ЕК накануне пообещала пересматривать ценовой предел каждые два месяца, начиная с января, и стремиться удерживать его как минимум на 5% ниже цены, по которой Россия экспортирует нефть. Еврокомиссия также стремится ускорить подготовку к новому пакету санкций против России, к чему призывает Варшава. Несмотря на это, однозначного ответа польская сторона так и не дала.

Лимит в $60 позволит установить цену на российскую нефть значительно ниже международного эталона Brent, который накануне торговался на уровне около $87 за баррель.

Страны G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября. В начале октября ЕС ввел против России восьмой пакет санкций, включающий ценовой предел. Ожидается, что его задействуют с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Россию не интересует, каким будет потолок цен, она будет договариваться с партнерами напрямую, заявил глава МИД Сергей Лавров. «И партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — уверен Лавров. Президент Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал об отказе поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов.