Аксенов назвал включение новых территорий «не последним воссоединением»
Включение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — не последнее воссоединение в рамках «исторических границ русского мира», заявил телеканалу «Звезда» глава Крыма Сергей Аксенов.
«Двигаемся вперед, уверен, это не последнее воссоединение», — заявил он.
Аксенов назвал включение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области «восстановлением исторической справедливости». «Президент [России Владимир Путин] четко сказал, что мы возвращаемся в исторические границы, русский мир возвращается в эти границы», — сказал глава Крыма.
Жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, по его словам, было не просто сделать выбор на референдумах в условиях постоянных угроз. «Одно дело люди военные, подготовленные, а другое дело гражданские, когда им каждый день угрожают. Не просто угрожают, а угрожают родственникам, близким», — заявил Аксенов.
В результате проведенных в конце сентября референдумов в ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%, сообщали в местных избирательных комиссиях.
30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав страны. Президент пообещал восстановить на новых российских территориях разрушенное жилье, больницы, школы, развивать системы здравоохранения и образования, а также повысить уровень безопасности. Путин указал, что для защиты страны власти предпримут «все имеющиеся средства и силы».
После подписания договоров Путин направил их для проверки в Конституционный суд, после чего документы и конституционный законопроект о новых территориях должны будут утвердить Госдума и Совет Федерации.
Украина и западные страны не признали результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. А генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что их включение в состав России не будет иметь юридической силы. В день подписания договоров США, Великобритания и Канада ввели против России новые санкции, а украинский президент Владимир Зеленский исключил любые переговоры с Москвой, пока пост российского президента занимает Владимир Путин.