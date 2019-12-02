Кремль заявил о готовности Путина дать ответ Зеленскому на вопрос о Крыме

Москва не считает возможным обсуждение темы возвращения Крыма в каком-либо формате. Но Путин готов дать ответы на вопросы о нем. Ранее Зеленский предположил, что в вопросе принадлежности полуострова Киеву могут помочь США

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Какое-либо обсуждение темы возращения Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление Киева о начале разработки стратегии возвращения полуострова.

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», — сказал он.

Комментируя намерение украинского президента Владимира Зеленского поднять вопрос Крыма на встрече в «нормандском формате» в Париже, Песков заявил: «Никакой здесь нету разницы, в каком формате ставить вопрос». По его словам, Путин даст «развернутые и последовательные ответы», если ему Зеленский задаст вопрос о Крыме.

О том, что Зеленский рассчитывает на саммите в Париже затронуть тему полуострова, президент Украины заявил в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza. Он считает, что Киеву в решении вопроса с Крымом мог бы помочь Вашингтон. «Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — отметил он.