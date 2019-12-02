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Кремль заявил о готовности Путина дать ответ Зеленскому на вопрос о Крыме
Москва не считает возможным обсуждение темы возвращения Крыма в каком-либо формате. Но Путин готов дать ответы на вопросы о нем. Ранее Зеленский предположил, что в вопросе принадлежности полуострова Киеву могут помочь США
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Какое-либо обсуждение темы возращения Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление Киева о начале разработки стратегии возвращения полуострова.

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», — сказал он.

Комментируя намерение украинского президента Владимира Зеленского поднять вопрос Крыма на встрече в «нормандском формате» в Париже, Песков заявил: «Никакой здесь нету разницы, в каком формате ставить вопрос». По его словам, Путин даст «развернутые и последовательные ответы», если ему Зеленский задаст вопрос о Крыме.

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О том, что Зеленский рассчитывает на саммите в Париже затронуть тему полуострова, президент Украины заявил в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza. Он считает, что Киеву в решении вопроса с Крымом мог бы помочь Вашингтон. «Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — отметил он.

В конце ноября представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич сообщил, что Киев разрабатывает стратегию по возвращению полуострова. Украинский лидер поручил начать работу над вопросами о дискриминации жителей «временно оккупированных территорий», а также над «концепцией переходного правосудия» для Крыма и Донбасса. Для этого, считает Зеленский, нужно создать площадку для переговоров по возвращению Крыма в состав Украины по аналогии с минским или «нормандским форматом».

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Кремль уже неоднократно говорил, что Москва считает невозможным обсуждение вопроса возврата полуострова в состав Украины. Этой же позиции придерживается МИД, который отметил, что эта тема «закрыта навсегда».

Переговоры стран — лидеров «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) пройдут в Елисейском дворце в Париже 9 декабря. Помощник российского президента Юрий Ушаков не исключил, что на полях саммита может состояться двусторонняя встреча Путина с Зеленским.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Крым, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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